Ay Yapım imzalı Çukur’un senaryosunu Gökhan Horzum yazarken, yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor.

ÇUKUR’DA FIRTINA SON KEZ KOPTU!

Çukur’un dün akşam ekrana gelen sezon finali heyecanlı dakikalara sahne oldu. Çukur’da büyük sezon finalinde fırtına son kez koptu ve Çukur, Koçovalı ile Vartolu tarafının tam ortasında kaldı. Oğlu Selim’in ihanetiyle hayatının en büyük yıkımını yaşayan İdris Koçovalı, bu mücadelede mağlubiyetini ilan ederek Çukur’u Vartolu’ya bıraktı. Yamaç, savaşmaya devam ederken Akşın ve Celasun’un düğünü Koçovalılar için bir nefes oldu. Tansiyonun yüksek olacağı sezon finalinde Çukur’un her karakterinin kendi finali ise büyük şaşkınlık yarattı.

“Çukur”un 33. son bölüm sezon finali dün akşam saat 21.00’de Show TV’deydi!

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