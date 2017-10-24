Çukur sezona iddialı bir giriş yaptı! İşte Çukur'un ilk bölümünde yaşananlar

Ay Yapım imzalı ‘Çukur’, bir yanda aşk diğer yanda aksiyon dolu sahneleriyle ilk bölümünde hem Türkiye’de hem de dünyada sosyal medyanın gündemine yerleşti. Türkiye’de TT’de saatlerce zirvede kalan dizi, çarpıcı hikâyesi ve etkileyici oyunculuklarla şimdiden sezona damgasını vurdu.

Pazartesi akşamlarının yeni fenomen adayı Çukur, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle büyük ses getirdi. İdris Koçovalı’nın (Ercan Kesal) kurduğu Çukur mahallesinin sakinlerini ve iki delidolu âşık Yamaç (Aras Bulut İynemli) ve Sena'yı (Dilan Çiçek Deniz) ekran başındakileri buluşturan dizi, sadece Türkiye’de değil, dünyada da sosyal medya mecrası Twitter’da saatlerce TT listesinde yer aldı. Merakla beklenen bölümün başlamasıyla birlikte #çukur etiketi ile Twitter’da izleyiciler, etiket üzerinden yorumlarını paylaştı. Twitter'ın Türkiye gündeminde 13 saat 20 dakika, dünya gündeminde 1 saat 40 dakika TT listesinde kaldı. Çukur, Somera’nın reyting analizine göre 23 Ekim Pazartesi tarihinde sosyal medyada en çok konuşulan programlar sıralamasında 1. oldu.

TÜRK SANAT MÜZİĞİ'NİN DİVASI BÜLENT ERSOY'DAN UNUTULMAZ PERFORMANS!

Çukur’un ilk bölümünün en büyük sürprizi Türk Sanat Müziği’nin eşsiz seslerinden Bülent Ersoy oldu.

Her yıl İdris Koçovalı’yı kırmayarak onunla dertleşen ve ona özel fasıl yapan Ersoy, muhteşem yorumuyla ekran başındakileri derinden etkilerken, sosyal medyada da fırtına estirdi.

AŞIKLAR ŞEHRİNDE ROMANTİZM RÜZGARI!

İzleyicilere “ilk görüşte aşk varmış” dedirten ‘Çukur’un deli dolu âşıkları Yamaç ve Sena’nın Paris’teki romantizm dolu anları, ekran başındakilerin ayaklarını yerden kesti.

Sena’yı Paris’e götürerek tıpkı rüyalarındaki gibi ona evlilik teklif eden Yamaç, “evet” cevabıyla hayatının en mutlu anını yaşadı.

Dizinin genç yıldızları Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz ise uyumlarıyla göz doldururken ekranların yeni ikilisi olarak ilk bölümden ekran başındakilerden tam not aldı.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ, ERKEN VEDASIYLA İZLEYİCİLERİ AĞLATTI!

Korkusuz ve gözü pek Vartolu’nun (Erkan Kolçak Köstendil), yaptığı teklifi İdris Koçovalı’nın kabul etmemesi, ikinci büyük oğlu Kahraman’ı (Mustafa Üstündağ) açık hedef haline getirdi.

Vartolu’nun emriyle kurşunlara hedef olan Kahraman’ın ölümü ekran başındakileri şoke ederken İdris'in oğluna vedası herkesi ağlattı. Tüm hikâyenin başlangıcı da olan bu olay, Yamaç’ın İdris Koçovalı’nın oğlu olduğu gerçeğini de açığa çıkardı.

Henüz yeni evlendiği kadını bilmediği bir ülkede bırakarak baba ocağına doğru yola çıkan Yamaç’ın, ailesiyle ve geçmişle hesaplaşması Çukur’da yepyeni bir sayfa açacak. Yamaç’ın peşine düşen Sena’nın yüzleşeceği gerçekler ve oğlu Kahraman’ın vurulduğu anın perde arkasını öğrenmesinin ardından yere yığılan İdris’in durumunun nasıl olacağı büyük bir merakla beklenecek.

çukur

Çukur ilk bölüm

çukur 1. bölüm