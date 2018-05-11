Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur dizisinde Aliço karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu, Tohum Otizm Vakfı’nın Şişli’deki okulunda öğrencilerle bir araya geldi. Etkileyici oyunculuğuyla Aliço’yu Çukur’un fenomen karakterlerinden birine dönüştüren ve dizide otizmli bir karaktere hayat veren Kocaoğlu ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet etti ve hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi.
Tohum Otizm Vakfı’nın okulunu ziyaret eden Rıza Kocaoğlu duygularını şu şekilde dile getirdi: “Hayatımın en güzel tecrübelerinden birini yaşadım. Çocuklarla bir araya gelmek, onların sevgisini hissetmek inanılmaz güzeldi. Beraber oyunlar oynadık, sohbet ettik. Otizmi tanımada ve farkındalığımı arttırmada bir adım öne taşıdı beni. Otizmde farkındalık çok önemli, önce fark ederek sonra da erken tanı ile onları daha çok yaşamın içine katabiliyoruz. Biz Çukur dizisinde Aliço karakteri ile bu farkındalığın biraz daha altını çizmeye çalışıyoruz. Sezon finalinde de Tohum Otizm Vakfı ile bu farkındalığı arttıracak bir projemiz olacak. Ben daha sonra da okula yeniden gelip onlarla vakit geçirmeye devam edeceğim.”
Pazartesi akşamları adını zirveye yazdıran Ay Yapım imzalı Çukur dizisi otizm konusunda farkındalığı geniş kitlelere yaymak amacıyla Tohum Otizm Vakfı ve Show TV ile ortak projelere imza atmaya devam ediyor. Nisan ayında “Otizm Farkındalık Günü” için “Çukur Otizme Mavi Işık Yaktı” adlı özel bir sosyal medya çalışması gerçekleştiren ekip, “Otizme 10 Saniye” kampanyası ile ortak projelerini sürdürecek.
OTİZİM HAKKINDA BİLGİ NOTU;
Otizmin bilinen tek çaresi, erken tanı ile yoğun, sürekli, özel eğitim!
Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen bir gelişimsel farklılık olan otizmin başlıca belirtileri arasında; başkalarıyla göz teması kurmamak, ismi söylendiğinde bakmamak, konuşmada gerilik, parmağıyla istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar sayılabiliyor. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini gösteriyor.
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.
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