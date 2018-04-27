Cadde'nin haberine göre, izin günü olduğunu belirten Rıza Kocaoğlu, Nişantaşı'nda sevgilisiyle baş başa yemek yedi. Bir hayli keyifli olduğu gözlenen Kocaoğlu, kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

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