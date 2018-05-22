Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde final sahnesi fırtınanın ne kadar şiddetleneceğini gösterdi. Nefeslerin tutulduğu final anında Vartolu’nun herkesten bir adım önde davranıp Şükrü’yü kaçırması ve Yamaç için “Çukur elinden gidiyor!” demesi merakı artırdı.

Fenomen dizi Çukur’da sezon finaline üç bölüm kala Vartolu ve Koçovalılar arasındaki mücadele kızıştı. Tuzağa düşürülen ve ellerindeki parayı da yaşam savaşı verirken unutan Yamaç ve adamları, Çukur’u kurtarabilmek için tehlikeli bir oyuna dahil oldu. Çukur’a güç kazandırmak için yapılan maçı Koçovalıların lehine çevirebilecek Cem’in şartı tüm işleri karıştırdı.

Koçovalı Ailesi’nin en büyük oğlu Cumali’nin elinden Cem’in babası Şükrü’yü kurtarmaya çalışan Yamaç ve adamları, büyük bir sürprizle karşılaştı. Onlardan bir adım önde olup Şükrü’yü kaçıran gizemli kişi planı alt üst ederken final sahnesinde bu kişinin Vartolu olduğunun görüldüğü an heyecanı yükseltti. Vartolu’nun Yamaç için “Çukur elinden gidiyor!” sözleri büyük merak uyandırdı.

#GEMİLERİYAKMAK!

Çukur, dün akşam yayınlanan 30’uncu bölümüyle AB’de 8,49 izlenme oranı (rating), 21,27 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 8,70 izlenme oranı (rating), 20,35 izlenme payı (share), Total’de ise 6,33 izlenme oranı (rating), 15,87 izlenme payı (share) elde etti. Çukur'un heyecanla beklenen 30’uncu bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #gemileriyakmak etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #gemileriyakmak etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 10 saat 40 dakika, dünyada 1 saat 40 dakika TT listesinde kaldı.

ÇUKUR 30. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇUKUR OTİZMİN FARKINDA!

Başladığı günden bu yana her hafta en çok konuşulan yapım olan Çukur, unutulmaz bir sezon finaline imza atmaya hazırlanıyor. “Çukur Otizmin Farkında” sloganıyla otizm konusunda farkındalığın artmasına destek olan Çukur, bu hedefini 11 Haziran Pazartesi akşamı gerçekleşecek büyük sezon finali gecesi ile bir adım ileri taşıyacak. Haliç Kongre Merkezi’nin ev sahipliğini yapacağı etkinlikte izleyiciler dizinin sezon finalini oyuncularla beraber izlerken ‘Çukur’un dillere pelesenk olan şarkılarını da ünlü müzisyenlerin kendilerinden dinleme fırsatı yakalayacaklar. Pek çok sürprizin yaşanacağı Çukur Sezon Finali Gala Gecesi biletlerinden elde edilecek gelirin tamamı Tohum Otizm Vakfı’na aktarılacak. Bu büyük gecenin biletleri Biletix’te satışa sunuldu.

Çukur yeni bölümüyle 28 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.30’da Show TV’de!