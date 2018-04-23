Cadde'nin haberine göre, oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile sevgilisi Tolga Sala, önce baş başa yemek yedi. Daha sonra ikili, alışveriş merkezinde el ele turlayıp reyonlardaki ürünlere göz gezdirdi.

Kendilerine yöneltilen sorulara cevap veren ikili, “Sinemaya geldik ama henüz hangi filme gireceğimize karar vermedik, gidince seçeceğiz” dedi.

SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'da Cemil karakterini canlandıran Tolga Sala, "Dizideki ‘Cemil’ karakterine alıştım tabi ki. Yakın çevremden çok güzel tepkiler alıyorum. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor” şeklinde konuştu.