Sürprizlerle örülü heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek dizide, mahallenin eli kulağı olan Aliço, Çukur’un gizli kahramanları olan tüm çöp toplayıcılarını buluşturacak.

HT Magazin'in haberine göre, performansıyla Aliço’yu dizinin fenomenlerinden birine dönüştüren rıza Kocaoğlu’na bu sahnede oyuncuların yanı sıra gerçek çöp toplayıcıları da eşlik etti. ünlü oyuncu çekim aralarında kendisine eşlik eden herkesle fotoğraf çektirip onlarla sohbet etti.