HT Magazin'de yer alan habere göre, ‘Çukur’un çok iyi gittiğini dile getiren Kesal, hayranlarına bir de müjde verdi: “Temmuz ayında bir sinema filmi yapacağız. ‘Nasipse Adayız’ olacak filmin ismi. Yeni projemiz o.”





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