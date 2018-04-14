Cadde'nin haberine göre, “Yoldan Çıkan Oyun’un provalarına geldim. Her şey yolunda çok şükür. Bunun yanı sıra bildiğiniz gibi dizi devam ediyor. Sette harika bir ortam oluştu, aile gibi olduk. Ayrıca çok güzel tepkiler alıyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Bu Konu İle İlgili Haberler