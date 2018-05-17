Hürriyet'in haberine göre, sinema dünyasının en önemli etkinlikleri arasında yer alan ve Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen Cannes Film Festivali’nin 71’incisi, 8 Mayıs’ta başladı. Dünyaca ünlü isimleri ağırlayan etkinliğin ödül töreni, 19 Mayıs’ta gerçekleşecek. Törene Türkiye’den Dilan Çiçek Deniz de katılacak.



FRANSIZ MARKASI ONU KEŞFETTİ



Dilan Çiçek Deniz, festivale Fransa’nın ünlü bir mücevher markasının davetlisi olarak gidecek. Oyuncu, ödül töreninde de markanın mücevherlerini takarak boy gösterecek.

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