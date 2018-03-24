Ünlü isimler bir bir dünya evine giriyor!

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Onlar eriyor muradına! Geçtiğimiz yıl Fahriye Evcen-Burak Özçivit’ten Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi’ye, Azra Akın-Atakan Koru’dan Şükran Ovalı-Caner Erkin çiftine magazin dünyasının yıldızları bir ömür boyu beraberliğe ‘Evet’ demişti. Bu yaz da evlilik açısından bereketli geçen 2017’yi aratmayacak gibi gözüküyor. Hayatlarını birleştirmeyi düşünen ünlü çiftler hazırlıklara çoktan başladı bile.



HT Magazin, ilerleyen günlerde dünya evine girecek ünlü çiftleri sizin için derledi...