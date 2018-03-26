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Yapılan işin sonucu ünlü olmayı nasıl yönetiyorsunuz?

Bunlar olacak hayatımızda. Ayrıca artık herkes paparazzi, herkesin elinde kamera. Burada önemli olan tek bir şey var, saygı. Daha garip bir şey var artık, elinde telefon var, sizi çekiyor, sormadan, izin almadan… Saygıyla, sevgiyle her şeyi kolayca yönetebiliyor insan; gerisi harala gürele. Ünlü olmak gelip geçici, muhabbetimiz kalıcı olsun yeter.