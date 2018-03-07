Çukur dizisinde Yamaç adlı karakteri canlandıran başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ı ve antrenmanı ziyaret etti. Vodafone Park'taki Beşiktaş JK Müzesi'ni gezen İynemli, müzede yer alanlar hakkında müzenin danışmanı Zülal Gök'ten bilgiler aldı.

Müze ziyaretinin ardından Vodafone Park’ta tur atan İynemli, futbol takımının soyunma odası ile basın toplantı odasını gezdi. İynemli, Vodafone Park’ta objektiflere kartal pozu verdi.





Çukur'un Yamaç'ından kartal pozu!















Çukur'un Yamaç'ından kartal pozu!

Aras Bulut İynemli daha sonra futbol takımının gerçekleştirdiği çalışmayı izledi. İynemli, antrenmanın ardından Gökhan Gönül ve Tolgay Arslan ile bir süre sohbet etti.