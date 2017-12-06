Çukur yeni bölümde Vartolu, Kaçovalılar'a artık daha yakın!

Show TV'de ekranlara gelen Ay Yapım imzalı Çukur'da yine heyecan doruklardaydı. Çukur 7. bölümde Yamaç, kusursuz planıyla Vartolu'nun uyuşturucu sevkiyatını önlemişti. Çukur 8. bölüm ilk fragmanı da yayınlandı. Fragmandan gelen ilk ipucu, Vartolu’yla komşu olacaklarını öğrenen İdris ve Yamaç’ın büyük şok yaşaması. Vartolu sözleriyle Yamaç’ı sinirlendiriyor.

ÇUKUR 8. BÖLÜM FRAGMAN

Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstengil ve Rıza Kocaoğlu'nun yer aldığı Çukur dizisinin 8. bölümden ilk görüntüler yayınlandı. Yamaç’ın, Vartolu’nun taşınacağı haberine inanmakta güçlük çektiği anlarda Vartolu’nun “Aldığın, verdiğin her nefesten, attığın her adımdan haberim olacak bundan sonra Yamaç Bey!” sözleri gerilimi arttırıyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği, senaryosunu ise Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz ve Ercan Kesal'ın rol aldığı Çukur, yeni bölümüyle 11 Aralık Pazartesi saat 20.00’de ShowTV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

ÇUKUR 7. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Çukur’un ekrana gelen yedinci bölümünde;

Yamaç’ın ihbarıyla polis oyuncakçıya baskın yaptı. Yapılan baskınla Çukur’un hazırlıksız olduğunu gösteren Yamaç, bir yandan da Emmi ve Paşa’yı takip ettirdi. Vartolu-Yamaç atışmasını sıkça gördüğümüz bölümde Yamaç, mahallenin eski haline dönmesi için mahalleliyi uyardı.

ÇUKUR'DA İDRİS MAHALLEYE DÖNDÜ

Yamaç, kusursuz planıyla da Vartolu’nun uyuşturucu sevkiyatını önledi. Sena, Yamaç’ı ilk defa sahneye çıktığı mekana götürerek, Yamaç’ın eski anılarını canlandırdı. Meke ve Celasun’un birbirine silah çektiği sahne nefesleri kesti. Yamaç, baba mesleğini devralarak Sena’yla birlikte pazar tezgahının başına geçerken, uzun zaman sonra mahalleye inen İdris’i halk coşkuyla karşıladı.

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Çukur 8. bölüm

Çukur 8. bölüm fragmanı

Çukur 8. bölüm ilk sahne

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Çukur yeni bölüm fragmanı