Çukur zirveyi bırakmadı! Çukur 7. bölüm ilk sahnesi yayınlandı!

Yarattığı fırtınanın etkisi giderek büyüyen Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde kardeşlerinin aç olduğunu öğrenen Celasun, Koçovalılara ait bir silah deposunu soydu. Bunu öğrenen ve öfke patlaması yaşayan Yamaç, Celasun’la karşı karşıya geldi. İkili arasındaki dövüş sahnesi nefesleri kesti.

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur, dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümüyle reyting sıralamasında zirvedeki yerini sürdürdü. ‘Çukur’, ABC1 20+'da 9,67 izlenme oranı (rating), 20,26 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Çukur'un merakla beklenen altıncı bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #çukurailedir etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #çukurailedir Twitter'ın Türkiye gündeminde 5 saat 30 dakika TT listesinde kaldı.

Bölümde silah sevkiyatı sırasında yapılan baskınla şok olan Yamaç’ın şüpheleri, Emmi ve Paşa üzerine yoğunlaştı. İsa’nın neden öldüğünü öğrenmek isteyen Sena, Yamaç’ın sert tepkisiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yamaç’ın ilk defa bilinmeyen bir yönüyle karşılaşan Sena, artık bambaşka bir hayatın içinde olduğu gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Yıllar sonra Saadet’i gören ve darmadağın olan Vartolu’nun duygusal sahneleri izleyenleri derinden etkiledi. Vartolu’nun Saadet’i takip ederek İdris’in yanında yaşadığını öğrenmesi, ikilinin ilişkisinde dengelerin nasıl olacağı konusunda merak yarattı.

VARTOLU'NUN YENİ ADAMI: CELASUN!

Koçovalılara ait bir silah deposunu soyan ve Yamaç’la karşı karşıya gelen Celasun’un artık Vartolu’nun adamı olmasıyla taşları yerinden oynattı. Yamaç, Çukur’daki nüfuzunu güçlendirmek için harekete geçen Vartolu’nun planını tersine çevirdi.

ÇOCUKLUK AŞKI ALEVLENECEK Mİ?

Vartolu’nun, Saadet’i aradığı ve kendisini öğretmen olarak tanıttığı sahnede düzgün bir Türkçeyle konuşması izleyenleri şaşkına çevirdi. İkilinin özlem dolu konuşması “Saadet-Sadettin aşkı devam edecek mi?” sorusunu akıllara getirdi.

O SENİN BABANIN KATİLİ!

Akşın ve Celasun’un Vartolu yüzünden karşı karşıya geldiği yeni bölümden ilk sahnede Akşın’ın öfkeden deliye döndüğü anlar tansiyonu yükseltti. Akşın’ın “Nasıl yaptın bunu? O senin babanın katili Celasun, o benim babamın katili!” sözleriyle Celasun’a hesap sorduğu anlar heyecanı arttırdı.

Çukur’un merakla beklenen yedinci bölümü 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 7. bölümünden ilk sahne!

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Çukur 6. bölüm özeti

Çukur 7. bölüm fragmanı

Çukur yeni bölüm fragmanı