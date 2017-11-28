Çukur zirveyi bırakmadı! Çukur 7. bölüm ilk sahnesi yayınlandı!

Yarattığı fırtınanın etkisi giderek büyüyen Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde kardeşlerinin aç olduğunu öğrenen Celasun, Koçovalılara ait bir silah deposunu soydu. Bunu öğrenen ve öfke patlaması yaşayan Yamaç, Celasun’la karşı karşıya geldi. İkili arasındaki dövüş sahnesi nefesleri kesti.
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur, dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümüyle reyting sıralamasında zirvedeki yerini sürdürdü. ‘Çukur’, ABC1 20+'da 9,67 izlenme oranı (rating), 20,26 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Çukur'un merakla beklenen altıncı bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #çukurailedir etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #çukurailedir Twitter'ın Türkiye gündeminde 5 saat 30 dakika TT listesinde kaldı.
Bölümde silah sevkiyatı sırasında yapılan baskınla şok olan Yamaç’ın şüpheleri, Emmi ve Paşa üzerine yoğunlaştı. İsa’nın neden öldüğünü öğrenmek isteyen Sena, Yamaç’ın sert tepkisiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yamaç’ın ilk defa bilinmeyen bir yönüyle karşılaşan Sena, artık bambaşka bir hayatın içinde olduğu gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Yıllar sonra Saadet’i gören ve darmadağın olan Vartolu’nun duygusal sahneleri izleyenleri derinden etkiledi. Vartolu’nun Saadet’i takip ederek İdris’in yanında yaşadığını öğrenmesi, ikilinin ilişkisinde dengelerin nasıl olacağı konusunda merak yarattı.
Koçovalılara ait bir silah deposunu soyan ve Yamaç’la karşı karşıya gelen Celasun’un artık Vartolu’nun adamı olmasıyla taşları yerinden oynattı. Yamaç, Çukur’daki nüfuzunu güçlendirmek için harekete geçen Vartolu’nun planını tersine çevirdi.
Vartolu’nun, Saadet’i aradığı ve kendisini öğretmen olarak tanıttığı sahnede düzgün bir Türkçeyle konuşması izleyenleri şaşkına çevirdi. İkilinin özlem dolu konuşması “Saadet-Sadettin aşkı devam edecek mi?” sorusunu akıllara getirdi.
Akşın ve Celasun’un Vartolu yüzünden karşı karşıya geldiği yeni bölümden ilk sahnede Akşın’ın öfkeden deliye döndüğü anlar tansiyonu yükseltti. Akşın’ın “Nasıl yaptın bunu? O senin babanın katili Celasun, o benim babamın katili!” sözleriyle Celasun’a hesap sorduğu anlar heyecanı arttırdı.
Çukur’un merakla beklenen yedinci bölümü 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!
İşte "Çukur"un 7. bölümünden ilk sahne!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.