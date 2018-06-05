Çukur dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatmaya devam etti.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Dizinin yayınlanan son bölümünde Vartolu’nun meydan okuduğu İdris Koçovalı, hayatının en büyük darbesini Selim'den aldı. Son bölümün bitmesinin hemen ardından yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Peki, Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.



Çukur’da büyük sezon finaline iki bölüm kala taşlar yerinden oynayacak. Çukur elden gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Vartolu’nun meydan okuduğu İdris Koçovalı, hayatının en büyük darbesini alacak. Bu sırada mahallede yaşanan beklenmedik bir olay Yamaç ile Vartolu’nun bir arada mücadele etmesine neden olacak. Koçovalı Ailesi’nde yaşanan mutlu bir gelişme ise herkesin yüzünü güldürecek. Ancak Selim’in babası İdris Koçovalı’ya sunacağı teklif ekran başındakileri şoke ederken Nazım, Emrah, Vartolu ve Selim’in güç birliği karşısında Koçovalılar Çukur’u kurtarmada çaresiz kalacak.

Çukur'un, 11 Haziran’da Haliç Kongre Merkezi’nde Tohum Otizm Vakfı yararına gerçekleşecek Sezon Finali Gala Gecesi'nde birçok ünlü sanatçı yer alıyor. Toygar Işıklı ve orkestrası eşliğinde Gazapizm, Aras Bulut İynemli’yle, Gökhan Bölükçü, Nebil Sayın’la sahneye çıkacak. Muhteşem konser Allame, Cem Adrian, Kubilay Aka, Melek Mosso, Eypio ve sürpriz isimlerle coşkuya dönüşecek.