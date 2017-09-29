DHA'nın haberine göre; Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşı tarafında yer alan Kuzey Irak'ın Kanimasi bölgesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Çatışmada 3 terörist öldürüldü.

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Çukurca