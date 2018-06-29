HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir’in Menemen ilçesinde geçtiğimiz Cuma akşamı etkili olan şiddetli yağış ve ardından oluşan selin hasara yol açtığı Çukurköy mahallesinde yaraları sarmak için seferber olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri zorlu şartlarda görev yapıyor. Bir yandan yerleşim alanlarındaki tahribatı gideren ve yaşam normale dönene dek vatandaşların temel ihtiyaçlarını giderecek yardımları sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da sorunu kaynağından çözmek için kesintisiz çalışıyor.

KANALLAR AÇILIYOR

Dere yatağı üzerine kurulan Çukurköy’ün benzer sorunları gelecekte de yaşamaması için gereken çalışmaların Başkan Aziz Kocaoğlu’nun talimatıyla başlatıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe “İlk etapta köyün içinden geçen ve yıllar içinde tıkanan kapalı kanalı açıyoruz. Dere yatağının değiştirilmesi, ıslahı ve kuşaklama çalışmaları da devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm gücü ve imkanlarıyla burada ve sorun tamamen çözülmeden de Çukurköy’den ayrılmayacak” diye konuştu.