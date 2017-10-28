Show TV’de ekrana gelen ve büyük ses getiren, Ay Yapım imzalı sezonun merakla beklenen yapımlarından Çukur’un 2. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Yıllar sonra baba ocağına geri dönen Yamaç’ın dengeleri değiştirdiği, Sena’nın gözyaşları içinde Yamaç’a ulaşmaya çalıştığı tanıtım aksiyon dolu sahneleriyle göz doldururken, Yamaç Koçovalı - Vartolu tanışması heyecan yarattı. Çukur çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla Her Pazartesi, Show TV’de izleyicileriyle buluşuyor.

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek ikinci bölümünde 18 yaşında ailesini ve her şeyi arkasında bırakarak ayrıldığı Çukur’a geri dönen Yamaç, hayatında yeni bir döneme adım atar. Ağabeyi Kahraman’ın öldürülmesi, babası İdris Koçovalı’nın hastanede olması Yamaç’ın omuzlarına taşıyabileceğinden daha fazla yük bindirir. Bu esnada Çukur’da intikam yemini edilir. Nefesler tutulur; gözler Vartolu ve adamları ile başta Koçovalı Ailesi olmak üzere mahalle sakinlerinin arasındaki büyük karşılaşmaya çevrilir. İntikam ateşinin yanacağı bölümde adrenalin dozu doruk noktasına çıkarken Yamaç’ın aklı aynı zamanda Sena’dadır. Sevdiği adamı arama çalışmaları sonuç vermeyen Sena, İzmir’e ailesinin yanına gider. Ancak ikili kısa bir zaman sonra bir araya gelecek ve kendilerini büyük bir tehlike altında bulacaktır.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı ‘Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Mustafa Üstündağ, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş yer alıyor. Bu oyunculara Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Halil Babür, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk, Doğancan Sarıkaya ve Berk Pamir eşlik ediyor.

Çukur’un yeni bölümü 30 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Çukur’un 2. Bölüm 2. Tanıtımı!

Çukur’un 2. bölüm 2. tanıtımı