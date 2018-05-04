Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı, sezona damgasını vuran Çukur dizisinde Celasun karakteriyle büyük beğeni toplayan Kubilay Aka, ‘Çukur’ için stüdyoya girdi. Genç ve yakışıklı oyuncu sözlerini de yazdığı ‘Gamzendeki Çukur’ şarkısında Hayko Cepkin ile düet yaptı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur ilk bölümünden bu yana orijinal müzikleri ve yer verdiği şarkılarla da fenomene dönüşmüştü. Dizide Celasun karakterine hayat veren genç kuşağın yıldız oyuncularından Kubilay Aka da Çukur için stüdyoya girerek sözlerini kendisinin yazdığı ‘Gamzendeki Çukur’ şarkısını seslendirdi. Aka’ya bu şarkıda sürpriz bir isim eşlik etti. Rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin, ‘Gamzendeki Çukur’u genç oyuncuyla birlikte seslendirdi.

Sözleri dillere pelesenk olan rap türündeki şarkı seçimleriyle büyük beğeni toplayan Çukur’a özel hazırlanan ‘Gamzendeki Çukur’da bu sefer Kubilay Aka rap yaparken başarılı müzisyen Hayko Cepkin’in vokalleri parçayı bambaşka bir noktaya taşıyor. Şarkının rap kısımlarını seslendiren Aka, müzisyen kimliğiyle çok konuşulacak.

Geçtiğimiz günlerde şarkının video klibi için yeniden stüdyoya giren ikiliden Kubilay Aka, heyecanını şu sözlerle anlattı: “Çukur’un müziklerini ben de çok seviyorum. İzleyiciler de sevdi ve heyecanla başka hangi şarkıların kullanılacağını bekliyorlar. Ben de diziye bir şarkı armağan etmek istedim ve ‘Gamzendeki Çukur’ sözlerini yazıp menajerimle paylaştım. Menajerim vasıtasıyla Hayko Cepkin’le paylaştık ve o da şarkıyı çok beğendiğini söyleyerek teklifimizi kabul etti. Hayko gibi bir ustanın bana bu projemde destek verdiği ve benimle düet yaptığı için kendimi çok şanslı hissediyorum.”

Hayko Cepkin ise ‘Çukur’ ve şarkıyla ilgili yorumlarını “Son dönem başarılı yapımlardan biri olarak ilgi ile takip edilen ve oyuncu kadrosunun göstermiş olduğu oyunculuk becerisi ve uyumu ile de izleyenleri etki altında tutan bir yapım olarak görüyorum. Kubilay’ın sözlerini yazdığı, seslendirmiş olduğumuz ‘Gamzendeki Çukur’ parçasının da melodik yapısını beğendiğim için şahsıma sunulan bu teklife yoğun konser yolculuğumuz esnasında vakit kaybetmeden nefes olarak yanıt vermeye çalıştım. Çıkan sonucu keyif ile izliyoruz. Biz severek yaptık; şimdi sıra dinleyenlerimizin beğenisine sunmakta” şeklinde paylaştı.

Çukur merakla beklenen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Kubilay Aka ve Hayko Cepkin’in “Gamzendeki Çukur” şarkısının klibi!