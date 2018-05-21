Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı ‘Çukur’ dizisinin genç oyuncuları Kubilay Aka, İlayda Alişan ve Ece Yaşar, Tohum Otizm Vakfı’nın Şişli’deki okulunda otizmli çocukları ziyaret etti. Pazartesi akşamları adını zirveye yazdıran Çukur dizisi otizm konusunda farkındalığı geniş kitlelere yaymak amacıyla Tohum Otizm Vakfı ve Show TV ile ortak projelere imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Aliço’ya hayat veren Rıza Kocaoğlu’nu ağırlayan okul bu hafta dizinin başarılı, genç oyuncuları Kubilay Aka, İlayda Alişan ve Ece Yaşar’a kapılarını açtı ve otizmli çocuklarla buluşturdu.

Otizmli çocuklarla bir araya gelen oyuncular ziyaret sırasında öğrencilerle tek tek ilgilendiler ve oyunlar oynadılar. Ziyaret sonunda çocuklarla fotoğraf çektiren oyuncular bu buluşmanın onlar için çok anlamlı ve özel olduğunu dile getirdiler. Mutlaka yeniden Tohum Otizm Vakfı okulunu ziyaret edeceklerini belirten oyuncular Çukur’un bu sosyal sorumluluk projesiyle önemli bir örnek teşkil ettiğini söylerken, izleyicileri de onlarla beraber otizm konusunda farkındalık yaratmaya davet ettiler.

Tohum Otizm Vakfı, Show TV ve Ay Yapım’ın Nisan ayında “Otizm Farkındalık Günü” için “Çukur Otizme Mavi Işık Yaktı” adlı özel sosyal medya çalışması ile başladığı ortak projelerine “Otizme 10 Saniye” kampanyası ile otizm konusunda farkındalığı geniş kitlelere yaymayı sürdürecek.

OTİZİM HAKKINDA BİLGİ NOTU;

Otizmin bilinen tek çaresi, erken tanı ile yoğun, sürekli, özel eğitim!

Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen bir gelişimsel farklılık olan otizmin başlıca belirtileri arasında; başkalarıyla göz teması kurmamak, ismi söylendiğinde bakmamak, konuşmada gerilik, parmağıyla istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar sayılabiliyor. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini gösteriyor.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.

ÇUKUR’DA TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un senaryosunu Gökhan Horzum yazarken, yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor.

Çukur’un bu akşam ekrana gelecek 30. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Soğuk hava deposunda kapana kısılan Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa yaşam savaşı verir. Tansiyonun yükseldiği bu anlarda yaşanan beklenmedik bir gelişme kurtulmalarını sağlar. Yaşadıkları tehlikeyi atlatan Yamaç’ın aklı Sena’da kalır. Emrah’ın tehdidi altında olan Ezgi’nin uyguladığı tedavi, Sena’yı gittikçe kötüleştirir. Bu sırada İdris ve Vartolu’nun kahvede rehin alınması gerilimi artırır. Vartolu’nun sürpriz hamlesi, ikili arasındaki buzların eridiğini düşündürürken hapishanede yaşanan beklenmedik gelişmeler ise asıl fırtınanın yeni kopacağının sinyallerini verir. Çukur’un yeni bölümünde taşlar yerinden oynarken, adrenalin de giderek artacak.

“Çukur”un merakla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.30’da Show TV’de!