Cultural Leonesa - Real Oviedo maçı heyecanı

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Cultural Leonesa, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Real Oviedo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. Cultural Leonesa 45 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Real Oviedo 62 puanda ve 8. sırada. Cultural Leonesa son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Real Oviedo son 5 mücadelede 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 321 kodlu maçı oynayanlar; Cultural Leonesa galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.80, Real Oviedo galibiyet oranı 2.60. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Cultural Leonesa önceki hafta Atletico Astorga mücadelesinde 2-5 kazandı.

Real Oviedo ise Valladolid maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Cultural Leonesa, 31 gol attı ve 26 gol yedi.

Real Oviedo, dış sahada 4 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Real Oviedo 19 kez gol sevinci yaşadı, 29 kez topu ağlarında gördü.