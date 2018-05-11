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Cuma'nız mübarek olsun! Böyle bir günde en güzel cuma mesajlarını sevdiklerinizi gönderebilirsiniz. Hem kısa hem de resimli cuma mesajları bu sayfada derledik. İşte 11 Mayıs 2018 tarihine özel en anlamlı cuma mesajları ve sözleri...