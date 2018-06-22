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Cuma'nız mübarek olsun! Bu güne özel en güzel cuma mesajlarını göndermek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Birbirinden farklı hem kısa hem resimli cuma mesajlarını sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz. İşte 22 Haziran cuma mesajları ve sözleri