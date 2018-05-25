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Cuma'nız mübarek olsun! Böyle anlamlı bir günde en güzel cuma mesajlarını göndermek için doğru adrestesiniz. Hem resimli hem kısa cuma mesajlarını sevdiklerinize göndererek mutlu edebilirsiniz. İşte 25 Mayıs'a özel mesajlar ve sözler...