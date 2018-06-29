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Cumanız mübarek olsun! Bugünün anlamına özel en güzel cuma mesajları göndermek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Hem kısa hem resimli cuma mesajları ile farklı türde paylaşım yaparak sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte 29 Haziran 2018'e özel cuma mesajları ve sözleri...