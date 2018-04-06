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Bugün günlerden Cuma! Hayır ve bereketin bir arada olduğu böyle bir günde en güzel cuma mesajlarını ve sözlerini sevdiklerinize gönderin. Hem anlamlı hem de kısa cuma mesajlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 6 Nisan 2018'e özel resimli cuma mesajları...