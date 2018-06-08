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Cuma'nız mübarek olsun! Bugünün anlamına özel en güzel cuma mesajlarını göndermek için doğru adrestesiniz. Hem kısa hem resimli cuma mesajları seçeneklerin bir araya getirdik. İşte 8 Haziran 2018 özel cuma mesajları ve sözleri...