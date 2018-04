13 | 21

Allah’ım, Hazreti Muhammed ve Âline her vakit, her an ve her durumda, diğer tüm rahmet ettiğin kullarınki kadar, hatta Senden başkasının bilemeyeceği sayıda kat kat salat eyle! Hiç şüphesiz Sen dilediğini yapansın. Cuma’mız mübarek olsun.