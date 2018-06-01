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Cuma'nız mübarek olsun! Haziran ayının ilk haftasına özel en güzel cuma mesajları göndermek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hem kısa hem de cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 1 Haziran 2018 cuma mesajları ve sözleri