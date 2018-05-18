1 | 10

Cuma'nız mübarek olsun! Ramazan ayının ilk Cuma gününde en güzel mesajları gönderebilirsiniz. Böyle anlamlı bir gün için birbirinden farklı seçenekler burada. Hem kısa hem resimli cuma mesajlarını kolaylıkla paylaşabilirsiniz. İşte 18 Mayıs'a özel cuma mesajları ve sözleri...