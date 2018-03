Yeni bir Cuma günü geldi çattı. Müslümanlar bu günde birbibirlerine cuma mesajları göndererek Cuma gününü çoşkusunu yaşıyorlar. Siz de kısa ve resimli cuma mesajları göndermek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Sizler için hazırladığımız en güzel cuma mesajlarını sayfamızda bulabilirsiniz. Öncelikle Cuma gününün öneminden bahsedelim...

Cuma, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bilhassa Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.) [İmam-ı Gazali]

İŞTE EN GÜZEL HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Evet dünyaya ait işler, kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun! Hayırlı Cumalar.

Rabbim Cuma hürmetine, amellerimize ihlas, gönlümüze huzur, hastalıklarımıza şifa nasip eylesin. Hayatımızın en hayırlı anında, kendisine layık kul, Efendimiz (s.a.v) layık ümmet eylesin. Şuurlu, esmayı seyre dalıp, Rabbine teslim olan kullarından eylesin. Amin. Hayırlı Cumalar.

Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü'minler, sana indirilene iman ederler. O namazı kılanlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz (Nisa Suresi 162) Hayırlı Cumalar dileğiyle.

Allah'ım! Bizlere mağfiret ihsan eyle. Günahlarımızı rahmet mevsimlerinde yıka. Geleceğimize serinlik ve aydınlık ver. Bu güzel günde Rabbim dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Birbirinize mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, hiç kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin. Hadis (Müslim) Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan, sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

Ne güzel buyurmuş Mevlana Hazretleri: Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim, her türlü amelde çok ahesteyim. Kabrim beni bekliyorken, dünyalık hevesteyim. Uyandır artık Ya Rab! Belki de son nefesteyim... Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

GüzellikIer içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol, ibadetlemiz kabul olsun! Hayırlı Cumalar…

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette güI olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öIeyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eyIesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Bir dua gönderiyorum hepinize, sağlık, mutluluk, huzur oIsun, sevdikIeriniz yanınızda, dünyanız barış doIsun, AIIah'ın selamı üzerinize oIsun hayırlı cumalar dilerim.

Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Selam ve Dua İle Hayırlı Cumalar…

Bütün kapıların anahtarlarını kendinde buıunduran Allah'ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim.

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı cumalar.

Ne muhtacına muhtaç olayım, ne de muhtacının başına taç olayım. Muhtaç eyleme Ya Rab! Muhtaç olacaksam bir sana muhtaç oIayım. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Cumanız mübarek olsun! Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevkedecek ne kadar oIumsuzlukIar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin. Hayırlı Cumalar.

Allahım, Hazreti Muhammed ve Âline her vakit, her an ve her durumda, diğer tüm rahmet ettiğin kullarınki kadar, hatta Senden başkasının bilemeyeceği sayıda kat kat salat eyIe! Hiç şüphesiz Sen dilediğini yapansın. Cuma'mız mübarek oIsun.

Efendimiz hz. Muhammed (sav) sahabeleri ile bir cuma günü cami de konusurlarken cuma günleri en az on mümin kardesine hayirli cumalar demek size cennet kapisini aralayacaktır demistir bende bu sebeple cennet kapisini aralamak niyeti ile degil EFENDIMIZ'in bi sözünü, bu istegini yerine getirmenin verdigi mutluluk ile Hayırli Cumalar Dilerim.

EY CUMA ..!'

Yüreğimizdeki Hüzünle

Ve Gözlerimizdeki Yaş İle Selamımızı Götür Sevgili EFENDİMİZ' E (s.a.v)...

De ki; Ümmetinden Garipler Var..!

Yüreklerinde Yangının, ....

Sözlerinde Hasretin,....

Gözlerinde ASK'ın Var...Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim, Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından, Bir damla da olsa nasiplenmeyi, Hak eden kullarından eyle bizi... Hayırlı Cumalar!

Allah'ım senden başka el açacak hiçbir makam yoktur. Senden başka gidecek hiçbir kapımız yoktur. El açtık huzurunda; bizi Kurandan, imandan ve İslam'dan ayırma. Amin. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de AFF Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar ...

Dünya, ahiretin tarlasıdır. Rabbim dünya denilen bu tarlaya ahirette hasadını yapabileceğimiz ameller ekmeyi nasip etsin. Dualarınız kabul, Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! İmanlı bir ömür, bereketli kazanç, sağlıklı bir beden, salih bir eş, hayırlı evlat, güzel ahlak, iyi komşu nasip et. Hayırlı Cumalar.

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

Müslüman, Müslümanın kusurunu aramaz, onun ayıbını kapatır, onu düzeltir. Allah'ım bizim eksiklerimizi sen tamamla, bizim kusurlarımızı sen kapat. Amin. Hayırlı Cumalar.

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

Allah'ım, kin, kibir ve kim ne der hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmemizi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

Müslümanın Müslüman için yapabileceği en hayırlı iş ona gıyabında dua etmektir. Allah'ım bizi kardeşleri için dua eden kullarından eyle. Bizi gıyabında kardeşlerinin dua ettiği kullarından eyle. Selam ve Dua İle Hayırlı Cumalar.

Allɑh'ım! Dillere destan, gönüllere ilaç rɑhmetin ile merhametini dileniyor ve bizleri insan olarak haşretmeni istiyoruz. Hayırlı nurlu cumalar.

Ya Rabbi! Eğer farkında olmadan kalbime küçük ve büyük günahların fitnesi girmişse derim ki: Allah bir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür demeyi nasip et. Allah.c.c cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

CUMA GÜNÜ İÇİN HADİS-İ ŞERİF'LER

(Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur.) [Ramüz]

(Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır.) [Deylemi]

(Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin bayramıdır ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cumadır.) [Ey Oğul İlmihali]

(Cuma günü iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.) [Ey Oğul İlmihali]

(Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, kıyamete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir.) [Ey Oğul İlmihali]

(Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.) [Taberani]

(Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.) [Tergib]

(Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir Âyet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, beni rüyada görür.) [Şir’a]

(Cuma günü sabah namazından önce, üç kere Estagfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh okuyanın, kendinin ve anasının ve babasının bütün günahları af olur.) [Tergib-üs-salat] (Kul haklarını ve kazaya kalan farzları ödemek ve haramlardan vazgeçmek şarttır.)

(Allahü teâlâ, bugünden itibaren kıyamete kadar size Cumayı farz kıldı. Adil veya zalim bir imam, başkan zamanında küçümseyerek veya inkâr ederek Cumayı terk edenin iki yakası bir araya gelmesin! Böyle bir kimse tevbe etmezse, onun namazı, zekatı, haccı, orucu ve hiçbir ibadeti kabul olmaz.) [İbni Mace]

(Cuma namazı kılmak; köle, kadın, çocuk, hasta hariç, her müslümana farzdır.) [Ebu Davud, Hakim]

(Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları af olur ve her adımı için sevap verilir.) [Riyadun-nasıhin]

(Özürsüz üç Cumayı kılmayanın kalbi mühürlenir, yani iyilik yapamaz olur.) [Hakim]

(Cuma namazı kılmayanın kalbi mühürlenir, gafil olur.) [Müslim]

(Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana Cehennem ateşi haramdır.) [Tirmizi]

