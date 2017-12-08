Cuma mesajlarını sizler için sayfamızda derledik. Peki Cuma gününün diğer günlerden ayrıcalığı nedir? Cuma günü, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bundan dolayı ki Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: '' Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer. '' (İmam-ı Gazali) İşte Bu hayırlı günde sevdiklerinize, akrabalarınıza, eş ve dostlarınıza gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajları'nı bir araya getirdik. İşte En Güzel Cuma Mesajları 2017...

Cuma namazı: 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz, 4 rekat son sünnet, 4 rekat Zühri Ahir (Son öğle) ve 2 rekat vaktin son sünneti olmak üzere toplam 16 rekat namaz kılınır.

CUMA MESAJLARI 2017

Cuma namazı saflarda BİR olan bedenler misali, gönüllerin de Efendimizin(sav) Sancağı altında bir olmasını dileklerimle Hayırlı Cumalar.

Af dilemekten çekinmeyin, Hiç bir günah ALLAH'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar.

-Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar.

-Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar.....

- Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

- 'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

- Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.

- Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.

- '...Yeryüzünde fesat isteyip durma, çünkü Allah fesat peşinde koşanları sevmez.' (Kasas 77) Hayırlı Cumalar.

- Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.

- Allah'ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Amin! Hayırlı Nurlu Cumalar.

- Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.

- Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

- Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun. duayla

- Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

-Rabbim! Benim hatalarımı, bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırıya gitmemi ve Senin benden çok daha iyi bildiğin hallerimi af eyle. Yüce Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen; kasıtlı yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle! (Amin) . Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları

en güzel cuma mesajları

2017 cuma sözleri

resimli cuma mesajları

Kısa Cuma mesajları