İslam aleminde önemli günler arasında yer alan ve Cuma namazının kılındığı Cuma günlerinde, vatandaşlar birbirlerinin Cuma gününü tebrik etmektedir. Yakınlarının Cuma günlerini tebrik etmek isteyen vatandaşlar, göremediği yakınlarına da mesaj göndererek Cuma gününü kutlamaktadır. İşte en güzel Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI

Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları ile vatandaşlar birbirlerinin Cuma gününü tebrik etmektedir. Bu özel günde en güzel mesajlara ulaşmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinde "Cuma mesajları" ve "resimli Cuma mesajları" aramalarını yapıyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları...

Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz… Gönlünüz iman mekânınız cennet olsun, hayırlı Cumalar...

Eller Allah’a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir; Aklımda, yüreğimde ve dualarımdasınız. Hayırlı Cumalar...

"Allah’ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. “

Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek,endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek Olsun

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Unuttum! Dünya bi gölgelikti oysa, Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece yolcu olduğumu unuttum. Yapmam gerekenler vardı. Burası imtihandı, seyr-ü sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim sözüm vardı. Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çok unuttuk. Ne çabuk da unuttuk. Rabbim bizi unutmasın. Cumamız mübarek olsun inşallah.

‘Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

Günde 5 defa gökyüzüne Allah en büyüktür diye seslenilen memlekette umutsuzluk olmaz... Hayırlı nurlu Cumalar olsun inşaallah.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Cuma gününde resimli Cuma mesajları ile birbirlerinin Cuma gününü tebrik etmek isteyen vatandaşlar ise "resimli Cuma mesajları" aramasını yapıyor. İşte en güzel resimli Cuma mesajları ve detaylar...

Cuma mesajları

resimli cuma mesajları

en güzel cuma mesajları

En güzel resimli Cuma mesajları

8 aralık Cuma mesajları