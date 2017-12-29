Cuma mesajları kullanarak göremediği yakınlarının Cuma gününü SMS, WhatsApp veya sosyal medya yoluyla kutlamak isteyen milyonlarca Müslüman, internet üzerinde en güzel Cuma mesajlarına erişmek için "Cuma mesajları" ve "en güzel Cuma mesajları" aramasını yapmaya başladı. İşte sevdiklerinize ve yakınlarınıza gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajları...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 29 ARALIK

Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününde birbirlerinin Cuma gününü tebrik etmek isteyen ve birbirlerine iyi dileklerde bulunmak isteyen vatandaşlar, yakınında olmayan ve göremediği sevdikleri ile akrabalarının Cuma gününü mesajlar ile kutluyor. Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen Cuma gününde en güzel anlamlı Cuma mesajlarını derledik. İşte en güzel anlamlı Cuma mesajları...

Ey Rabbim bizi iyilerden eyle. Bizi iyilerin sevdiğinden eyle. Bizi sadece sana muhtaç eyle. (Amin) Hayırlı Cumalar.

-Şüphesiz benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. (En'âm, 6/162) Hayırlı Nurlu Cumalar.

-En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

-Biz aciziz, SEN Aziz'sin, Biz çaresiziz, çare SEN'sin, SEN'in herşeye gücün yeter, Ne olur, kudretini göster YA RABBi ! Hayırlı Cumalar.

-Ey belâları defeden ALLAHIM Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin herşeye yeter. Hayırlı Cumalar.

-Dünyayı ahirete götüremeyeceğine göre, öyle yaşa ki, dünya seni ahirete götürsün. (Şems-i Tebrizi) Hayırlı Cumalar.

-Allah'ım bize "İnşallah olur" diye dua edip hayalini kurduğumuz her şeyin "Çok şükür oldu" sevincini yaşat. Hayırlı Cumalar.

-İki hayatı imha edenküfr-ü mutlaktan kurtarmak, bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da, şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Hayırlı Nurlu Cumalar.

-İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

-Mahiyetimiz duâ olmalı Evvelâ ellerden önce yürekler açılmalı. Hayırlı Nurlu Cumalar.

-Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı Nurlu Cumalar.

-Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.

-İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halk-ı Kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Cumanız Mübarek olsun.

-Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin! Eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz.(Ali İmran) Hayırlı Cumalar.

-Allah'ım! Bu mübarek Cuma günü hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat, bizi çok sabreden, çok şükreden kullarından eyle. Seni çok analım ömrümüz seviğin ve razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve afiyet daim eyle. Sevdiklerimizi bize bağışla. Amin! Hayırlı Cumalar.

-Her 'cuma' bir huzur her sabah bir umuttur! Huzurunuz ve umudunuz daim dualarınız kabul olsun Hayırlı Cumalar.

-Ey Benim Güzel Mevlam, Benim Senden istediklerimi Değil; Senin Bende Görmek İstediklerini Yaşat Bana. Amin! Hayırlı Cumalar.

-Allahım, bizi, dinde yalnız sana ihlasla ibadet eden haniflerden kıl! Yönümüzü Yanlış bildiklerimizden Hakka tevcih eyle! Hayırlı Cumalar.

-Ya Rab! Evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme. Hayırlı cumalar.

- 'Size açık bir nur (Kur'an) indirdik. Müminlere yol gösterici ve mujdecidir. Ayetlerini düşünsünler, aklı olanlar öğüt alsınlar. ' (nisa-174, Neml-21, Sad-29) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

-La Tahzen! İnnallahe-l meana! "Üzülme, Allah bizimle beraberdir!" (Tevbe,42) Hayırlı Nurlu Cumalar.

-Ey iman edenler! SABREDEREK ve NAMAZ kılarak ALLAHtan yardım dileyin. Şüphe yokki Allah sabredenlerle beraberdir. (Bakara-153) Hayırlı Cumalar.

-Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır; Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. (64/15) Hayırlı Cumalar.

-Allahım; ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

- Size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve o yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur. (Rad,12) Hayırlı Cumalar.

CUMA NAMAZININ ÖNEMİ

Cuma namazı, İslam dininde cuma günü öğle vakti cemaatle kılınması farz olan iki rekatlık bir namazdır. Cuma ibadetinin İslam'dan önce de Araplarda bulunduğu hususunda bazı araştırmalar yapılmıştır. Genel inanca göre Cuma Suresi'nin inmesi ile hicret sırasında Müslümanlara farz kılınmış olan bir ibadettir. Muhammed, Medine'ye yakın bir yer olan Salim bin Avf yurdundaki Ranuna denilen vadi içerisinde Beni Salim Mescidi'nde ilk cuma hutbesini okumuş ve ilk cuma namazını kıldırmıştır.

Cuma, Müslümanlarca önemli bir toplanma günüdür. Bu günde Müslümanlar camilerde toplanırlar, okunan hutbeleri dinlerler ve birlikte cuma namazını kılarlar. Sonra da birbirlerini görürler veya günlük işlerine yönelirler.

Bir hadiste: "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günüdür. Âdem o gün Cennet'e konulmuş, o gün Cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de o gün kopacaktır." denmiştir.

Cuma şartlarını kendilerinde toplayan toplumlar için namaz mükellefiyeti olan erkeklere iki rekat cuma namazı "Farz-ı ayn"dır.

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