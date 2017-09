Cuma, müslümanların bayramı olarak idrak edilen önemli bir gündür. Cuma günü öğle vaktinde müslümanlar cemaatle Cuma namazı kılarak, Cuma'yı eda ederler. Bu özel günde sevdiklerinize göndereceğiniz cuma mesajları, günün anlamını ifade edecektir. İşte en güzel, yeni ve resimli cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI - EN GÜZEL VE YENİ CUMA MESAJLARI

* Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz (CUMA SURESİ 9-10)

* Herkese hayırlı cumalar. Rabbim bugün hürmetine bütün günahlarımızı affetsin dualarımızıda kabul etsin inşallah.

* Güneş kadar parlak, kalbiniz melekler kadar temiz, yolunuz okyanuslar kadar açık olsun güzel kalpIerinizde güzellikler, sevgiler bol olsun. Her nefes alışınız sağlık, mutluluk sevgi huzur doIu oIsun. Hayırlı nurlu Cumalar.

* Kul nâfilelerle bana durmadan yaklaşır, nihayet onu severim Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiteceği kulağı olurum, göreceği gözü olurum (Kudsi Hadis) sevilen kullardan olmak duasıyla cumanız mübarek olsun

* Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

* Bugün bayram olsun Hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın Rauf adıyla Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla Cumanız mübarek olsun!...

* Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günki dualarınız kabul olsun Cumanız Mübarek Olsun.

* Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.

* Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım

* Cumamız mübarek dualarımız ve töbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun

* Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI