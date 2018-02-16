Cuma mesajları ile sevdiklerine ve yakınlarına Cuma günü tebriği yapmak isteyen milyonlarca vatandaş, internet üzerinde en güzel Cuma mesajlarına ulaşmak için "Cuma mesajları" ve "resimli Cuma mesajları" aramalarını yapıyor.
Cuma günlerinde Müslümanlar birbirlerinin Cuma gününü tebrik etmektedir. Ancak yakınında olmayan ve birbirlerini göremeyen vatandaşlar da SMS, WhatsApp veya sosyal medya siteleri yoluyla birbirlerine Cuma mesajları göndermekte ve aynı zamanda Cuma mesajlarını profillerinde paylaşmaktadırlar.
En güzel Cuma mesajları için vatandaşların araştırması sürüyor. İnternet üzerinde yakınlarına göndermek için en güzel, anlamlı ve duygu yüklü Cuma mesajlarını araştıran milyonlar, "Cuma mesajları" aramasını yapıyor. İşte yakınlarınıza ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajları...
Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı cumalar.
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle. Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i Şehadet söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimize af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah. Hayırlı cumalar...
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