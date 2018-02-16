1 | 22

Cuma mesajları ile sevdiklerine ve yakınlarına Cuma günü tebriği yapmak isteyen milyonlarca vatandaş, internet üzerinde en güzel Cuma mesajlarına ulaşmak için "Cuma mesajları" ve "resimli Cuma mesajları" aramalarını yapıyor.

Cuma günlerinde Müslümanlar birbirlerinin Cuma gününü tebrik etmektedir. Ancak yakınında olmayan ve birbirlerini göremeyen vatandaşlar da SMS, WhatsApp veya sosyal medya siteleri yoluyla birbirlerine Cuma mesajları göndermekte ve aynı zamanda Cuma mesajlarını profillerinde paylaşmaktadırlar.