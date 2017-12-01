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Cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM

Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma namazı vakitleri

Kılınacak Cuma namazı öncesinde vatandaşlar şehirlerinde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. İnternet üzerinde "Cuma namazı saat kaçta?" aramasını yapan vatandaşlar, namaz saatini öğrenmek istiyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? İşte il il Cuma namazı vakitleri...

01.12.2017 - 07:46 | Güncelleme:

İslam dininde mübarek gün olan ve Müslümanların bayramı olarak kabul edilen Cuma günü, milyonlarca Müslüman, camilerde Cuma namazı kılarak bu mübarek günün ibadetini idrak etmektedir. Bu hafta kılınacak olan Cuma namazı öncesinde, vatandaşlar şehirlerinde öğle ezanının kaçta okunduğunu ve Cuma namazının kaçta kılınacağını araştırıyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? İşte il il Cuma namazı saatleri ve detaylar...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (1 ARALIK 2017)

Cuma günlerine özgü bir namaz olan ve milyonlarca Müslümanın katılımıyla camilerde kılınan Cuma namazı, bu hafta da idrak edilecek. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşın kılacağı Cuma namazı öncesinde müminler, yaşadıkları şehirde Cuma namazının saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. İşte il il Cuma namazı vakitleri...

Adana Cuma namazı saati 12:35
Adıyaman Cuma namazı saati 12:23
Afyonkarahisar Cuma namazı saati 12:54
Ağrı Cuma namazı saati 12:04
Aksaray Cuma namazı saati 12:40
Amasya Cuma namazı saati 12:33
Ankara Cuma namazı saati 12:45
Antalya Cuma namazı saati 12:53
Ardahan Cuma namazı saati 12:05
Artvin Cuma namazı saati 12:09
Aydın Cuma namazı saati 13:05
Balıkesir Cuma namazı saati 13:05
Bartın Cuma namazı saati 12:47
Batman Cuma namazı saati 12:12
Bayburt Cuma namazı saati 12:15
Bilecik Cuma namazı saati 12:56
Bingöl Cuma namazı saati 12:14
Bitlis Cuma namazı saati 12:08
Bolu Cuma namazı saati 12:50
Burdur Cuma namazı saati 12:55
Bursa Cuma namazı saati 13:00
Çanakkale Cuma namazı saati 13:10
Çankırı Cuma namazı saati 12:42
Çorum Cuma namazı saati 12:36
Denizli Cuma namazı saati 13:00
Diyarbakır Cuma namazı saati 12:15
Düzce Cuma namazı saati 12:51
Edirne Cuma namazı saati 13:10
Elazığ Cuma namazı saati 12:19
Erzincan Cuma namazı saati 12:18
Erzurum Cuma namazı saati 12:11
Eskişehir Cuma namazı saati 12:54
Gaziantep Cuma namazı saati 12:27
Giresun Cuma namazı saati 12:23
Gümüşhane Cuma namazı saati 12:18
Hakkari Cuma namazı saati 12:01
Hatay Cuma namazı saati 12:31
Iğdır Cuma namazı saati 12:00
Isparta Cuma namazı saati 12:54
İstanbul Cuma namazı saati 13:00
İzmir Cuma namazı saati 13:08
Kahramanmaraş Cuma namazı saati 12:28
Karabük Cuma namazı saati 12:46
Karaman Cuma namazı saati 12:43
Kars Cuma namazı saati 12:04
Kastamonu Cuma namazı saati 12:41
Kayseri Cuma namazı saati 12:34
Kırıkkale Cuma namazı saati 12:42
Kırklareli Cuma namazı saati 13:07
Kırşehir Cuma namazı saati 12:39
Kilis Cuma namazı saati 12:28
Kocaeli Cuma namazı saati 12:57
Konya Cuma namazı saati 12:46
Kütahya Cuma namazı saati 12:56
Malatya Cuma namazı saati 12:23
Manisa Cuma namazı saati 13:06
Mardin Cuma namazı saati 12:13
Mersin(içel) Cuma namazı saati 12:38
Muğla Cuma namazı saati 13:03
Muş Cuma namazı saati 12:10
Nevşehir Cuma namazı saati 12:37
Niğde Cuma namazı saati 12:37
Ordu Cuma namazı saati 12:25
Osmaniye Cuma namazı saati 12:31
Rize Cuma namazı saati 12:14
Sakarya Cuma namazı saati 12:55
Samsun Cuma namazı saati 12:31
Siirt Cuma namazı saati 12:08
Sinop Cuma namazı saati 12:35
Sivas Cuma namazı saati 12:28
Şanlıurfa Cuma namazı saati 12:21
Şırnak Cuma namazı saati 12:06
Tekirdağ Cuma namazı saati 13:06
Tokat Cuma namazı saati 12:30
Trabzon Cuma namazı saati 12:17
Tunceli Cuma namazı saati 12:18
Uşak Cuma namazı saati 12:58
Van Cuma namazı saati 12:03
Yalova Cuma namazı saati 12:59
Yozgat Cuma namazı saati 12:37
Zonguldak Cuma namazı saati 12:49

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