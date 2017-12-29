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Cuma namazı saat kaçta? 29 Aralık Cuma namazı saatleri

Cuma namazı saati için internet üzerinde arama yapmaya başlayan vatandaşlar, merakla şehirlerinde namazın saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il Cuma namazı vakitleri...

29.12.2017 - 08:43 | Güncelleme:

Cuma namazı saat kaçta? sorusu, milyonlarca Müslüman tarafından sorulmaya başlandı. İslam dininin önemli ibadetleri arasında yer alan Cuma namazı için milyonlarca Müslüman bekleyişini sürdürüyor. Namazın saat kaçta başlayacağını araştıran milyonlarca kişi, internet üzerinde Cuma namazı saatini sorguluyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? İşte il il Cuma namazı vakitleri...

CUMA NAMAZI VAKİTLERİ (29 ARALIK 2017)

Cuma namazı öncesinde namazı kaçırmamak ve vaktinde camilerde yerini almak isteyen Müslümanlar, şehirlerinde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. İnternet üzerinde "Cuma namazı saat kaçta?" ve "Cuma namazı vakitleri" aramalarını arttıran milyonlarca kişi, araştırmasını sürdürüyor.

İşte il il Cuma namazı vakitleri;

Şehir Cuma namazı saati
Adana 12:48
Adıyaman 12:36
Afyonkarahisar 13:07
Ağrı 12:17
Aksaray 12:53
Amasya 12:46
Ankara 12:58
Antalya 13:06
Ardahan 12:18
Artvin 12:22
Aydın 13:18
Balıkesir 13:18
Bartın 13:00
Batman 12:25
Bayburt 12:28
Bilecik 13:09
Bingöl 12:27
Bitlis 12:21
Bolu 13:03
Burdur 13:08
Bursa 13:13
Çanakkale 13:23
Çankırı 12:55
Çorum 12:49
Denizli 13:13
Diyarbakır 12:28
Düzce 13:04
Edirne 13:23
Elazığ 12:32
Erzincan 12:31
Erzurum 12:24
Eskişehir 13:07
Gaziantep 12:40
Giresun 12:36
Gümüşhane 12:31
Hakkari 12:14
Hatay 12:44
Iğdır 12:13
Isparta 13:07
İstanbul 13:13
İzmir 13:21
Kahramanmaraş 12:41
Karabük 12:59
Karaman 12:56
Kars 12:17
Kastamonu 12:54
Kayseri 12:47
Kırıkkale 12:55
Kırklareli 13:20
Kırşehir 12:52
Kilis 12:41
Kocaeli 13:10
Konya 12:59
Kütahya 13:09
Malatya 12:36
Manisa 13:19
Mardin 12:26
Mersin(içel) 12:51
Muğla 13:16
Muş 12:23
Nevşehir 12:50
Niğde 12:50
Ordu 12:38
Osmaniye 12:44
Rize 12:27
Sakarya 13:08
Samsun 12:44
Siirt 12:21
Sinop 12:48
Sivas 12:41
Şanlıurfa 12:34
Şırnak 12:19
Tekirdağ 13:19
Tokat 12:43
Trabzon 12:30
Tunceli 12:31
Uşak 13:11
Van 12:16
Yalova 13:12
Yozgat 12:50
Zonguldak 13:02

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