İslam dininde mübarek günler arasında yer alan ve yalnızca bu güne özel Cuma namazının kılındığı Cuma gününde milyonlarca Müslüman, Cuma namazını kılarak İslam dininin önemli bir ibadetini idrak etmektedir. Namaz öncesinde şehrinde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştıran vatandaşlar, " Cuma namazı saat kaçta?" aramasını yapıyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? İşte il il Cuma namazı saati ve detaylar...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı öncesinde vatandaşlar namazı kaçırmamak ve tam vaktinde camide yer almak için "Cuma namazı saat kaçta?" diye araştırıyor. İşte 8 Aralık Cuma saatleri...

Adana 12:38 Adıyaman 12:26 Afyonkarahisar 12:57 Ağrı 12:07 Aksaray 12:43 Amasya 12:36 Ankara 12:48 Antalya 12:56 Ardahan 12:08 Artvin 12:12 Aydın 13:08 Balıkesir 13:07 Bartın 12:50 Batman 12:14 Bayburt 12:18 Bilecik 12:59 Bingöl 12:17 Bitlis 12:10 Bolu 12:52 Burdur 12:58 Bursa 13:03 Çanakkale 13:13 Çankırı 12:44 Çorum 12:39 Denizli 13:03 Diyarbakır 12:18 Düzce 12:54 Edirne 13:13 Elazığ 12:22 Erzincan 12:21 Erzurum 12:14 Eskişehir 12:57 Gaziantep 12:29 Giresun 12:25 Gümüşhane 12:21 Hakkari 12:04 Hatay 12:34 Iğdır 12:03 Isparta 12:57 İstanbul 13:03 İzmir 13:10 Kahramanmaraş 12:31 Karabük 12:48 Karaman 12:46 Kars 12:07 Kastamonu 12:44 Kayseri 12:37 Kırıkkale 12:45 Kırklareli 13:10 Kırşehir 12:42 Kilis 12:30 Kocaeli 12:59 Konya 12:49 Kütahya 12:59 Malatya 12:26 Manisa 13:09 Mardin 12:16 Mersin(içel) 12:40 Muğla 13:05 Muş 12:13 Nevşehir 12:40 Niğde 12:40 Ordu 12:27 Osmaniye 12:34 Rize 12:17 Sakarya 12:57 Samsun 12:34 Siirt 12:11 Sinop 12:38 Sivas 12:31 Şanlıurfa 12:24 Şırnak 12:09 Tekirdağ 13:09 Tokat 12:33 Trabzon 12:20 Tunceli 12:21 Uşak 13:01 Van 12:05 Yalova 13:02 Yozgat 12:40 Zonguldak 12:52

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