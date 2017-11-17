Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı saatleri - İl il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazına gidecek olan vatandaşlar, namazı kaçırmamak ve tam vaktinde camide yerini almak için "Cuma namazı saat kaçta?" aramasını yapıyor. Kılınacak Cuma namazı için saatleri araştıran vatandaşlar, "Cuma namazı saat kaçta?" aramasını yapıyor. İşte Cuma namazı saatleri...
Müslümanların önem verdiği ibadetler arasında yer alan Cuma namazı, her hafta camilerde büyük katılımla kılınıyor. 5 vakit namaz kılmayan vatandaşların kılmayı kaçırmadığı Cuma namazı öncesinde vatandaşlar namazın saat kaçta kılınacağını araştırıyor.
İnternet üzerinde namaz saatlerini öğrenmek için "Cuma namazı saat kaçta?" ve "Cuma namazı saatleri" aramasını yapan milyonlarca vatandaş, merakla kendi şehirlerinde namazın saat kaçta kılınacağını sorguluyor. İşte il il Cuma namazı saatleri.
|Adana Cuma Namazı Saati
|12:31
|Adıyaman Cuma Namazı Saati
|12:19
|Afyonkarahisar Cuma Namazı Saati
|12:50
|Ağrı Cuma Namazı Saati
|12:00
|Aksaray Cuma Namazı Saati
|12:36
|Amasya Cuma Namazı Saati
|12:29
|Ankara Cuma Namazı Saati
|12:41
|Antalya Cuma Namazı Saati
|12:49
|Ardahan Cuma Namazı Saati
|12:01
|Artvin Cuma Namazı Saati
|12:05
|Aydın Cuma Namazı Saati
|13:01
|Balıkesir Cuma Namazı Saati
|13:00
|Bartın Cuma Namazı Saati
|12:43
|Batman Cuma Namazı Saati
|12:07
|Bayburt Cuma Namazı Saati
|12:11
|Bilecik Cuma Namazı Saati
|12:52
|Bingöl Cuma Namazı Saati
|12:10
|Bitlis Cuma Namazı Saati
|12:04
|Bolu Cuma Namazı Saati
|12:46
|Burdur Cuma Namazı Saati
|12:51
|Bursa Cuma Namazı Saati
|12:56
|Çanakkale Cuma Namazı Saati
|13:06
|Çankırı Cuma Namazı Saati
|12:38
|Çorum Cuma Namazı Saati
|12:32
|Denizli Cuma Namazı Saati
|12:56
|Diyarbakır Cuma Namazı Saati
|12:11
|Düzce Cuma Namazı Saati
|12:47
|Edirne Cuma Namazı Saati
|13:06
|Elazığ Cuma Namazı Saati
|12:15
|Erzincan Cuma Namazı Saati
|12:14
|Erzurum Cuma Namazı Saati
|12:07
|Eskişehir Cuma Namazı Saati
|12:50
|Gaziantep Cuma Namazı Saati
|12:22
|Giresun Cuma Namazı Saati
|12:18
|Gümüşhane Cuma Namazı Saati
|12:14
|Hakkari Cuma Namazı Saati
|11:57
|Hatay Cuma Namazı Saati
|12:27
|Iğdır Cuma Namazı Saati
|11:56
|Isparta Cuma Namazı Saati
|12:50
|İstanbul Cuma Namazı Saati
|12:56
|İzmir Cuma Namazı Saati
|13:03
|Kahramanmaraş Cuma Namazı Saati
|12:24
|Karabük Cuma Namazı Saati
|12:41
|Karaman Cuma Namazı Saati
|12:39
|Kars Cuma Namazı Saati
|12:00
|Kastamonu Cuma Namazı Saati
|12:37
|Kayseri Cuma Namazı Saati
|12:30
|Kırıkkale Cuma Namazı Saati
|12:38
|Kırklareli Cuma Namazı Saati
|13:03
|Kırşehir Cuma Namazı Saati
|12:35
|Kilis Cuma Namazı Saati
|12:23
|Kocaeli Cuma Namazı Saati
|12:52
|Konya Cuma Namazı Saati
|12:42
|Kütahya Cuma Namazı Saati
|12:52
|Malatya Cuma Namazı Saati
|12:19
|Manisa Cuma Namazı Saati
|13:02
|Mardin Cuma Namazı Saati
|12:09
|Mersin(içel) Cuma Namazı Saati
|12:33
|Muğla Cuma Namazı Saati
|12:59
|Muş Cuma Namazı Saati
|12:06
|Nevşehir Cuma Namazı Saati
|12:33
|Niğde Cuma Namazı Saati
|12:33
|Ordu Cuma Namazı Saati
|12:20
|Osmaniye Cuma Namazı Saati
|12:27
|Rize Cuma Namazı Saati
|12:10
|Sakarya Cuma Namazı Saati
|12:50
|Samsun Cuma Namazı Saati
|12:27
|Siirt Cuma Namazı Saati
|12:04
|Sinop Cuma Namazı Saati
|12:31
|Sivas Cuma Namazı Saati
|12:24
|Şanlıurfa Cuma Namazı Saati
|12:17
|Şırnak Cuma Namazı Saati
|12:02
|Tekirdağ Cuma Namazı Saati
|13:02
|Tokat Cuma Namazı Saati
|12:26
|Trabzon Cuma Namazı Saati
|12:13
|Tunceli Cuma Namazı Saati
|12:14
|Uşak Cuma Namazı Saati
|12:54
|Van Cuma Namazı Saati
|11:58
|Yalova Cuma Namazı Saati
|12:55
|Yozgat Cuma Namazı Saati
|12:33
|Zonguldak Cuma Namazı Saati
|12:45
Kılınacak Cuma namazı öncesinde vatandaşlar namazı doğru kılmak ve bilgilerini pekiştirmek için "Cuma namazı nasıl kılınır?" araştırmasını yapıyor. Peki Cuma namazı nasıl kılınır?
Farz namazları arasında yer alan Cuma namazı, öğle vaktinde kılınmaktadır. Diğer namazlardan farklı olarak Cuma namazı öncesinde hutbe okunmaktadır.
Cuma namazı kılmak için ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." denilerek niyet edilir. Niyet ettikten sonra "Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir ve namaza başlanır.
Tekbir getirildikten sonra eller bağlanır ve duyulmayacak şekilde Sübhaneke okunur. Dua okunduktan sonra başka bir şey okunmaz ve imam dinlenir.
İmam dua ve sureleri okuduktan sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.
Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.
"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.
İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.
Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.
Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.
Cuma gününün önemi Hz. Peygamber (s.a.v.)’in bir hadisinde şöyle ifade edilmektedir. "Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır" (Müslim, “Cum‘a”, 18)
Cuma günü müminlerin bayramıdır. Bu sebeple, Cuma günü bedenimizi ve elbiselerimizi temiz hale getirmek, dişlerimizi temizlemek, sakal ve bıyığımız düzeltmek, başkalarını rahatsız edecek kötü kokulu yiyeceklerden sakınmak, güzel koku sürünmek, çokça duada ve istiğfarda bulunmak Hz. Peygamberin sünnetidir.
Cuma namazı ise, müminler üzerine farzdır. Cuma namazı, camiye gidemeyecek meşru bir sebebin bulunması, hastalık, kişiyi güçsüz bırakmış yaşlılık, sağlığa zarar verecek şekilde sıcak veya soğuk, mal ve can güvenliliğinin olmaması, camiye gidemeyecek kadar özürlü olunması, sel gibi doğal afetler, yolculuk yapma ve esaret altında olunması durumları hariç bütün müminlerin yerine getirmesi gereken farz bir ibadettir. Cuma namazı ile ilgili olarak Sevgili Peygamberimiz, gerekli temizliği yaptıktan sonra camiye gidip hutbe dinleyen ve namazı kılan kimsenin daha önceki cuma ile bu cuma arasında işlediği günahların affedileceği müjdesini vermiş, kasıtlı olarak terk edilmesi halinde "Allah, önemsemediği için üç cumayı terkeden kimsenin kalbini mühürler" uyarısını bizlere bildirmiştir. (Ebû Dâvûd, “Salât”, 204)
Cuma, namaz kılmak için bir araya gelen müminlerin birbirleriyle tanışmaları ve kaynaşmaları için en müsait olan bir gündür. Ayrıca sosyal sorunların çözümlenerek birlik ve beraberliğin doruğa ulaştığı gün yine Cuma günüdür. Cuma namazından önce anlatılan vaazlarda ve Cuma vaktinde okunan hutbelerde müminlerin bilmesi gereken ibadet konularıyla beraber, birlikte yaşayan insanların uyması gereken kurallar, topulumun huzurunu ve mutluluğunu en üst seviyeye çıkaracak bilgilerde cemaate aktarılmaktadır. Sonuç olarak, Cuma günü, kıldığımız namazlarla gönlümüzün huzura erdiği, alınan bilgilerle aklımızın doğru bilgiye ulaştığı, birlikte aynı kıbleye yönelmek, omuz omuza aynı safta durmak suretiyle gönüllerimizin buluştuğu bir gündür.
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