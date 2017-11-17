Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı saatleri - İl il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazına gidecek olan vatandaşlar, namazı kaçırmamak ve tam vaktinde camide yerini almak için "Cuma namazı saat kaçta?" aramasını yapıyor. Kılınacak Cuma namazı için saatleri araştıran vatandaşlar, "Cuma namazı saat kaçta?" aramasını yapıyor. İşte Cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Müslümanların önem verdiği ibadetler arasında yer alan Cuma namazı, her hafta camilerde büyük katılımla kılınıyor. 5 vakit namaz kılmayan vatandaşların kılmayı kaçırmadığı Cuma namazı öncesinde vatandaşlar namazın saat kaçta kılınacağını araştırıyor.

İnternet üzerinde namaz saatlerini öğrenmek için "Cuma namazı saat kaçta?" ve "Cuma namazı saatleri" aramasını yapan milyonlarca vatandaş, merakla kendi şehirlerinde namazın saat kaçta kılınacağını sorguluyor. İşte il il Cuma namazı saatleri.

Adana Cuma Namazı Saati 12:31 Adıyaman Cuma Namazı Saati 12:19 Afyonkarahisar Cuma Namazı Saati 12:50 Ağrı Cuma Namazı Saati 12:00 Aksaray Cuma Namazı Saati 12:36 Amasya Cuma Namazı Saati 12:29 Ankara Cuma Namazı Saati 12:41 Antalya Cuma Namazı Saati 12:49 Ardahan Cuma Namazı Saati 12:01 Artvin Cuma Namazı Saati 12:05 Aydın Cuma Namazı Saati 13:01 Balıkesir Cuma Namazı Saati 13:00 Bartın Cuma Namazı Saati 12:43 Batman Cuma Namazı Saati 12:07 Bayburt Cuma Namazı Saati 12:11 Bilecik Cuma Namazı Saati 12:52 Bingöl Cuma Namazı Saati 12:10 Bitlis Cuma Namazı Saati 12:04 Bolu Cuma Namazı Saati 12:46 Burdur Cuma Namazı Saati 12:51 Bursa Cuma Namazı Saati 12:56 Çanakkale Cuma Namazı Saati 13:06 Çankırı Cuma Namazı Saati 12:38 Çorum Cuma Namazı Saati 12:32 Denizli Cuma Namazı Saati 12:56 Diyarbakır Cuma Namazı Saati 12:11 Düzce Cuma Namazı Saati 12:47 Edirne Cuma Namazı Saati 13:06 Elazığ Cuma Namazı Saati 12:15 Erzincan Cuma Namazı Saati 12:14 Erzurum Cuma Namazı Saati 12:07 Eskişehir Cuma Namazı Saati 12:50 Gaziantep Cuma Namazı Saati 12:22 Giresun Cuma Namazı Saati 12:18 Gümüşhane Cuma Namazı Saati 12:14 Hakkari Cuma Namazı Saati 11:57 Hatay Cuma Namazı Saati 12:27 Iğdır Cuma Namazı Saati 11:56 Isparta Cuma Namazı Saati 12:50 İstanbul Cuma Namazı Saati 12:56 İzmir Cuma Namazı Saati 13:03 Kahramanmaraş Cuma Namazı Saati 12:24 Karabük Cuma Namazı Saati 12:41 Karaman Cuma Namazı Saati 12:39 Kars Cuma Namazı Saati 12:00 Kastamonu Cuma Namazı Saati 12:37 Kayseri Cuma Namazı Saati 12:30 Kırıkkale Cuma Namazı Saati 12:38 Kırklareli Cuma Namazı Saati 13:03 Kırşehir Cuma Namazı Saati 12:35 Kilis Cuma Namazı Saati 12:23 Kocaeli Cuma Namazı Saati 12:52 Konya Cuma Namazı Saati 12:42 Kütahya Cuma Namazı Saati 12:52 Malatya Cuma Namazı Saati 12:19 Manisa Cuma Namazı Saati 13:02 Mardin Cuma Namazı Saati 12:09 Mersin(içel) Cuma Namazı Saati 12:33 Muğla Cuma Namazı Saati 12:59 Muş Cuma Namazı Saati 12:06 Nevşehir Cuma Namazı Saati 12:33 Niğde Cuma Namazı Saati 12:33 Ordu Cuma Namazı Saati 12:20 Osmaniye Cuma Namazı Saati 12:27 Rize Cuma Namazı Saati 12:10 Sakarya Cuma Namazı Saati 12:50 Samsun Cuma Namazı Saati 12:27 Siirt Cuma Namazı Saati 12:04 Sinop Cuma Namazı Saati 12:31 Sivas Cuma Namazı Saati 12:24 Şanlıurfa Cuma Namazı Saati 12:17 Şırnak Cuma Namazı Saati 12:02 Tekirdağ Cuma Namazı Saati 13:02 Tokat Cuma Namazı Saati 12:26 Trabzon Cuma Namazı Saati 12:13 Tunceli Cuma Namazı Saati 12:14 Uşak Cuma Namazı Saati 12:54 Van Cuma Namazı Saati 11:58 Yalova Cuma Namazı Saati 12:55 Yozgat Cuma Namazı Saati 12:33 Zonguldak Cuma Namazı Saati 12:45

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Kılınacak Cuma namazı öncesinde vatandaşlar namazı doğru kılmak ve bilgilerini pekiştirmek için "Cuma namazı nasıl kılınır?" araştırmasını yapıyor. Peki Cuma namazı nasıl kılınır?

Farz namazları arasında yer alan Cuma namazı, öğle vaktinde kılınmaktadır. Diğer namazlardan farklı olarak Cuma namazı öncesinde hutbe okunmaktadır.

Cuma namazı kılmak için ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." denilerek niyet edilir. Niyet ettikten sonra "Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir ve namaza başlanır.

Tekbir getirildikten sonra eller bağlanır ve duyulmayacak şekilde Sübhaneke okunur. Dua okunduktan sonra başka bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

İmam dua ve sureleri okuduktan sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

CUMA NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Cuma gününün önemi Hz. Peygamber (s.a.v.)’in bir hadisinde şöyle ifade edilmektedir. "Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır" (Müslim, “Cum‘a”, 18)

Cuma günü müminlerin bayramıdır. Bu sebeple, Cuma günü bedenimizi ve elbiselerimizi temiz hale getirmek, dişlerimizi temizlemek, sakal ve bıyığımız düzeltmek, başkalarını rahatsız edecek kötü kokulu yiyeceklerden sakınmak, güzel koku sürünmek, çokça duada ve istiğfarda bulunmak Hz. Peygamberin sünnetidir.

Cuma namazı ise, müminler üzerine farzdır. Cuma namazı, camiye gidemeyecek meşru bir sebebin bulunması, hastalık, kişiyi güçsüz bırakmış yaşlılık, sağlığa zarar verecek şekilde sıcak veya soğuk, mal ve can güvenliliğinin olmaması, camiye gidemeyecek kadar özürlü olunması, sel gibi doğal afetler, yolculuk yapma ve esaret altında olunması durumları hariç bütün müminlerin yerine getirmesi gereken farz bir ibadettir. Cuma namazı ile ilgili olarak Sevgili Peygamberimiz, gerekli temizliği yaptıktan sonra camiye gidip hutbe dinleyen ve namazı kılan kimsenin daha önceki cuma ile bu cuma arasında işlediği günahların affedileceği müjdesini vermiş, kasıtlı olarak terk edilmesi halinde "Allah, önemsemediği için üç cumayı terkeden kimsenin kalbini mühürler" uyarısını bizlere bildirmiştir. (Ebû Dâvûd, “Salât”, 204)

Cuma, namaz kılmak için bir araya gelen müminlerin birbirleriyle tanışmaları ve kaynaşmaları için en müsait olan bir gündür. Ayrıca sosyal sorunların çözümlenerek birlik ve beraberliğin doruğa ulaştığı gün yine Cuma günüdür. Cuma namazından önce anlatılan vaazlarda ve Cuma vaktinde okunan hutbelerde müminlerin bilmesi gereken ibadet konularıyla beraber, birlikte yaşayan insanların uyması gereken kurallar, topulumun huzurunu ve mutluluğunu en üst seviyeye çıkaracak bilgilerde cemaate aktarılmaktadır. Sonuç olarak, Cuma günü, kıldığımız namazlarla gönlümüzün huzura erdiği, alınan bilgilerle aklımızın doğru bilgiye ulaştığı, birlikte aynı kıbleye yönelmek, omuz omuza aynı safta durmak suretiyle gönüllerimizin buluştuğu bir gündür.

Cuma namazı saat kaçta?

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Cuma namazı nasıl kılınır?