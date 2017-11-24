Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı saatleri ve Cuma namazı vakitleri (24 Kasım)

İslam dininde Cuma günlerine özgü bir namaz olan ve Cuma günleri kılınan Cuma namazı için vatandaşlar bekleyişini sürdürüyor. Namazın kılınacağı saati bekleyen vatandaşlar, merakla “Cuma namazı saat kaçta?” ve “Cuma namazı saatleri” aramasını yapıyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? İşte 24 Kasım Cuma namazı saatleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (24 KASIM)

Müslüman alemi tarafından bayram günü olarak kabul edilen Cuma günlerinde kılınan Cuma namazı, her hafta camilerde yoğun katılımla kılınmaktadır.

Kılınacak Cuma namazı öncesinde namazı kaçırmak istemeyen ve tam vaktinde camilerde yerini almak isteyen vatandaşlar, merakla Cuma namazı saatlerini araştırıyor. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il Cuma namazı vakitleri...

Şehir Cuma Namazı Saati Adana 12:32 Adıyaman 12:21 Afyonkarahisar 12:52 Ağrı 12:01 Aksaray 12:38 Amasya 12:30 Ankara 12:42 Antalya 12:51 Ardahan 12:03 Artvin 12:06 Aydın 13:02 Balıkesir 13:02 Bartın 12:44 Batman 12:09 Bayburt 12:13 Bilecik 12:54 Bingöl 12:12 Bitlis 12:05 Bolu 12:47 Burdur 12:53 Bursa 12:57 Çanakkale 13:08 Çankırı 12:39 Çorum 12:34 Denizli 12:57 Diyarbakır 12:13 Düzce 12:49 Edirne 13:07 Elazığ 12:17 Erzincan 12:16 Erzurum 12:09 Eskişehir 12:52 Gaziantep 12:24 Giresun 12:20 Gümüşhane 12:16 Hakkari 11:59 Hatay 12:28 Iğdır 11:58 Isparta 12:52 İstanbul 12:58 İzmir 13:05 Kahramanmaraş 12:26 Karabük 12:43 Karaman 12:41 Kars 12:01 Kastamonu 12:39 Kayseri 12:32 Kırıkkale 12:40 Kırklareli 13:05 Kırşehir 12:37 Kilis 12:25 Kocaeli 12:54 Konya 12:44 Kütahya 12:54 Malatya 12:20 Manisa 13:04 Mardin 12:11 Mersin(içel) 12:35 Muğla 13:00 Muş 12:08 Nevşehir 12:35 Niğde 12:35 Ordu 12:22 Osmaniye 12:29 Rize 12:12 Sakarya 12:52 Samsun 12:28 Siirt 12:06 Sinop 12:33 Sivas 12:26 Şanlıurfa 12:19 Şırnak 12:04 Tekirdağ 13:04 Tokat 12:28 Trabzon 12:15 Tunceli 12:16 Uşak 12:56 Van 12:00 Yalova 12:57 Yozgat 12:34 Zonguldak 12:47

Cuma namazı saat kaçta?

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