Cuma namazı saati için bekleyen milyonlarca Müslüman, namazı kaçırmamak ve tam vaktinde camilerde yerini almak için bekleyişini sürdürüyor. İnternet üzerinde yaşadığı şehirde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek için araştırma yapan vatandaşlar, " Cuma namazı saat kaçta?" ve "Cuma saati" aramalarını arttırdı. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 22 Aralık il il Cuma namazı vakitleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (22 ARALIK)

Yaşadığı şehirde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek isteyen milyonlarca Müslüman, namaza geç kalmamak için namaz saatini araştırmaya başladı. İnternet üzerinde konuyla ilgili olarak arama yapan milyonlarca vatandaş, şehirlerinde bu hafta Cuma namazının saat kaçta kılınacağını sorguluyor. İşte il il Cuma namazı vakitleri...

Şehir Cuma Namazı Saati Adana 12:44 Adıyaman 12:33 Afyonkarahisar 13:03 Ağrı 12:13 Aksaray 12:49 Amasya 12:42 Ankara 12:54 Antalya 13:03 Ardahan 12:15 Artvin 12:18 Aydın 13:14 Balıkesir 13:14 Bartın 12:56 Batman 12:21 Bayburt 12:25 Bilecik 13:06 Bingöl 12:24 Bitlis 12:17 Bolu 12:59 Burdur 13:04 Bursa 13:09 Çanakkale 13:20 Çankırı 12:51 Çorum 12:46 Denizli 13:09 Diyarbakır 12:25 Düzce 13:01 Edirne 13:19 Elazığ 12:29 Erzincan 12:28 Erzurum 12:21 Eskişehir 13:04 Gaziantep 12:36 Giresun 12:32 Gümüşhane 12:28 Hakkari 12:11 Hatay 12:40 Iğdır 12:09 Isparta 13:03 İstanbul 13:10 İzmir 13:17 Kahramanmaraş 12:38 Karabük 12:55 Karaman 12:53 Kars 12:13 Kastamonu 12:50 Kayseri 12:44 Kırıkkale 12:52 Kırklareli 13:17 Kırşehir 12:49 Kilis 12:37 Kocaeli 13:06 Konya 12:56 Kütahya 13:06 Malatya 12:32 Manisa 13:16 Mardin 12:23 Mersin(içel) 12:47 Muğla 13:12 Muş 12:20 Nevşehir 12:47 Niğde 12:47 Ordu 12:34 Osmaniye 12:41 Rize 12:24 Sakarya 13:04 Samsun 12:40 Siirt 12:18 Sinop 12:45 Sivas 12:38 Şanlıurfa 12:30 Şırnak 12:16 Tekirdağ 13:16 Tokat 12:39 Trabzon 12:27 Tunceli 12:27 Uşak 13:08 Van 12:12 Yalova 13:09 Yozgat 12:46 Zonguldak 12:58

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