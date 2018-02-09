Cuma saat kaçta? Milyonlarca vatandaş bu sorunun cevabını merak ediyor. Kılınacak olan Cuma namazı öncesinde yaşadıkları şehirde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek isteyen milyonlarca vatandaş, internet üzerinde "Cuma saat kaçta?" ve "Cuma namazı saatleri" aramalarını arttırdı. Peki Cuma saat kaçta? 9 Şubat 2018 il il Cuma namazı saatleri ve Cuma vakitleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (9 ŞUBAT)

İslam dininin önemli mübarek günleri arasında yer alan Cuma gününde, bu güne özel olan Cuma namazı kılınmaktadır. Cuma namazını camide cemaatle birlikte kılan vatandaşlar, yaşadıkları şehirde Cuma namazının kılınacağı saati araştırmaya da başladı. İşte 9 Şubat 2018 il il Cuma namazı saatleri ve detaylar...

Şehir Cuma Namazı Saati Adana 13:00 Adıyaman 12:48 Afyonkarahisar 13:19 Ağrı 12:29 Aksaray 13:05 Amasya 12:58 Ankara 13:10 Antalya 13:18 Ardahan 12:30 Artvin 12:34 Aydın 13:30 Balıkesir 13:30 Bartın 13:12 Batman 12:37 Bayburt 12:40 Bilecik 13:21 Bingöl 12:39 Bitlis 12:33 Bolu 13:15 Burdur 13:20 Bursa 13:25 Çanakkale 13:36 Çankırı 13:07 Çorum 13:01 Denizli 13:25 Diyarbakır 12:40 Düzce 13:17 Edirne 13:35 Elazığ 12:44 Erzincan 12:43 Erzurum 12:36 Eskişehir 13:19 Gaziantep 12:52 Giresun 12:48 Gümüşhane 12:43 Hakkari 12:26 Hatay 12:56 Iğdır 12:25 Isparta 13:19 İstanbul 13:25 İzmir 13:33 Kahramanmaraş 12:53 Karabük 13:11 Karaman 13:08 Kars 12:29 Kastamonu 13:06 Kayseri 12:59 Kırıkkale 13:07 Kırklareli 13:32 Kırşehir 13:05 Kilis 12:53 Kocaeli 13:22 Konya 13:11 Kütahya 13:21 Malatya 12:48 Manisa 13:31 Mardin 12:38 Mersin(içel) 13:03 Muğla 13:28 Muş 12:35 Nevşehir 13:02 Niğde 13:02 Ordu 12:50 Osmaniye 12:56 Rize 12:39 Sakarya 13:20 Samsun 12:56 Siirt 12:33 Sinop 13:01 Sivas 12:53 Şanlıurfa 12:46 Şırnak 12:31 Tekirdağ 13:31 Tokat 12:55 Trabzon 12:42 Tunceli 12:43 Uşak 13:24 Van 12:28 Yalova 13:24 Yozgat 13:02 Zonguldak 13:14

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