Cuma namazı saati ve ezan vakitleri belli oldu. Tüm Türkiye'de Cuma namazı ibadetlerini camilerde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Cuma saatlerini araştırıyor. Peki Cuma namazı kaçta kılınacak? Ezan saat kaçta okunacak? Tüm detaylar haberimizde.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namaz saati yaklaştıkça vatandaşların heyecanı da artıyor. Müslümanların her hafta Cuma günleri kıldığı özel namazın saatleri tüm Türkiye'de merak ediliyor. İnternette en çok "Cuma kaçta?" ve "Cuma namazı saatleri" araması yapılıyor. Cuma namazı tüm yurtta öğle ezanın okunmasıyla birlikte kılınacak.

İşte İl il Cuma namazı saatleri:

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI ADANA 06:12 07:34 12:58 15:46 18:11 19:28 ADIYAMAN 06:01 07:23 12:47 15:33 17:58 19:15 AFYONKARAHİSAR 06:32 07:56 13:17 16:02 18:27 19:46 AĞRI 05:43 07:08 12:27 15:10 17:35 18:55 AMASYA 06:12 07:39 12:56 15:37 18:02 19:23 ANKARA 06:24 07:49 13:08 15:50 18:15 19:35 ANTALYA 06:30 07:52 13:17 16:05 18:30 19:46 ARTVİN 05:49 07:16 12:32 15:11 17:37 18:59 AYDIN 06:42 08:05 13:28 16:15 18:39 19:57 BALIKESİR 06:43 08:09 13:28 16:11 18:36 19:56 BİLECİK 06:35 08:01 13:20 16:01 18:26 19:47 BİNGÖL 05:53 07:17 12:38 15:22 17:47 19:06 BİTLİS 05:46 07:09 12:31 15:16 17:41 19:00 BOLU 06:29 07:56 13:13 15:53 18:18 19:40 BURDUR 06:33 07:55 13:19 16:05 18:30 19:47 BURSA 06:39 08:05 13:23 16:05 18:30 19:50 ÇANAKKALE 06:50 08:16 13:34 16:15 18:40 20:01 ÇANKIRI 06:21 07:48 13:05 15:46 18:11 19:32 ÇORUM 06:16 07:42 13:00 15:40 18:05 19:27 DENİZLİ 06:37 08:00 13:23 16:10 18:34 19:52 DİYARBAKIR 05:53 07:16 12:39 15:25 17:50 19:07 EDİRNE 06:50 08:18 13:33 16:11 18:37 19:59 ELAZIĞ 05:58 07:21 12:43 15:27 17:52 19:11 ERZİNCAN 05:57 07:22 12:42 15:24 17:49 19:09 ERZURUM 05:50 07:16 12:35 15:16 17:41 19:02 ESKİŞEHİR 06:33 07:58 13:18 16:00 18:25 19:45 GAZİANTEP 06:04 07:26 12:50 15:38 18:03 19:20 GİRESUN 06:02 07:29 12:46 15:26 17:51 19:13 GÜMÜŞHANE 05:58 07:24 12:42 15:22 17:47 19:09 HAKKARİ 05:39 07:01 12:25 15:12 17:36 18:54 HATAY 06:08 07:29 12:55 15:45 18:09 19:25 ISPARTA 06:32 07:54 13:17 16:04 18:29 19:46 MERSİN 06:15 07:36 13:01 15:50 18:14 19:31 İSTANBUL 06:40 08:07 13:24 16:03 18:28 19:50 İZMİR 06:46 08:09 13:31 16:16 18:41 19:59 KARS 05:43 07:10 12:27 15:08 17:33 18:54 KASTAMONU 06:21 07:49 13:05 15:43 18:08 19:31 KAYSERİ 06:12 07:36 12:58 15:42 18:07 19:26 KIRKLARELİ 06:47 08:16 13:31 16:09 18:34 19:57 KIRŞEHİR 06:18 07:43 13:03 15:47 18:11 19:31 KOCAELİ 06:36 08:03 13:20 16:00 18:25 19:47 KONYA 06:24 07:47 13:10 15:56 18:21 19:38 KÜTAHYA 06:35 08:00 13:20 16:03 18:28 19:47 MALATYA 06:01 07:24 12:46 15:32 17:56 19:15 MANİSA 06:45 08:08 13:30 16:15 18:39 19:58 KAHRAMANMARAŞ 06:06 07:28 12:52 15:39 18:03 19:21 MARDİN 05:50 07:13 12:37 15:24 17:49 19:06 MUĞLA 06:40 08:02 13:26 16:14 18:38 19:55 MUŞ 05:48 07:12 12:34 15:18 17:43 19:02 NEVŞEHİR 06:15 07:39 13:01 15:45 18:10 19:29 NİĞDE 06:15 07:38 13:01 15:47 18:12 19:30 ORDU 06:04 07:32 12:48 15:28 17:53 19:15 RİZE 05:54 07:21 12:38 15:17 17:42 19:04 SAKARYA 06:34 08:01 13:18 15:58 18:23 19:45 SAMSUN 06:11 07:38 12:54 15:33 17:58 19:21 SİİRT 05:46 07:09 12:32 15:18 17:43 19:01 SİNOP 06:16 07:45 12:59 15:36 18:01 19:25 SİVAS 06:07 07:32 12:52 15:34 17:59 19:19 TEKİRDAĞ 06:46 08:13 13:30 16:09 18:34 19:56 TOKAT 06:09 07:35 12:53 15:34 17:59 19:20 TRABZON 05:57 07:24 12:41 15:20 17:45 19:07 TUNCELİ 05:56 07:21 12:41 15:25 17:50 19:09 ŞANLIURFA 05:58 07:20 12:45 15:32 17:57 19:14 UŞAK 06:37 08:01 13:22 16:07 18:31 19:50 VAN 05:41 07:04 12:26 15:11 17:36 18:54 YOZGAT 06:16 07:41 13:00 15:43 18:08 19:28 ZONGULDAK 06:29 07:57 13:13 15:51 18:16 19:39 AKSARAY 06:18 07:42 13:04 15:49 18:13 19:32 BAYBURT 05:55 07:21 12:39 15:20 17:45 19:06 KARAMAN 06:20 07:43 13:07 15:54 18:19 19:36 KIRIKKALE 06:21 07:47 13:06 15:48 18:13 19:33 BATMAN 05:49 07:12 12:35 15:21 17:46 19:04 ŞIRNAK 05:44 07:06 12:30 15:17 17:41 18:59 BARTIN 06:27 07:55 13:10 15:48 18:14 19:36 ARDAHAN 05:45 07:12 12:29 15:08 17:33 18:55 IĞDIR 05:39 07:05 12:23 15:05 17:30 18:51 YALOVA 06:39 08:05 13:23 16:03 18:28 19:49 KARABÜK 06:26 07:53 13:09 15:48 18:13 19:36 KİLİS 06:05 07:26 12:51 15:40 18:04 19:21 OSMANİYE 06:08 07:30 12:55 15:43 18:07 19:24 DÜZCE 06:31 07:58 13:15 15:55 18:20 19:42

CUMA NAMAZI KİMLERE FARZ?

Aşağıdaki şartları taşıyan kişilere Cuma namazı kılmak farzdır:

1. Müslüman olmak,

2. Akıllı olmalı,

3. Ergenlik çağına gelmiş olmak,

4. Erkek olmak,

5. Hür ve serbest olmak,

6. Mukim olmak (misafir olmamak),

7. Sağlıklı olmak,

8. Kör olmamak,

9. Ayakları sağlam olmak.

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma Namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (EbûDâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.