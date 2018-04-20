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Cuma saati 20 Nisan! - İşte il il bu haftaki Cuma namazı saatleri

Cuma namazı saati, her hafta günlerin uzamasından dolayı değişikilik gösteriyor. Cuma namazı ibadetini yerine getirmek isteyenler, bulundukları illerin namaz saatlerini araştırıyor. İşte 20 Nisan il il Cuma namazı saatleri...

20.04.2018 - 10:44 | Güncelleme:

Cuma saati kaçta? sorusu bu hafta da Cuma namazı öncesinde araştırılan sorular arasında yer alıyor. Günlerin uzamasından dolayı namaz saaatlerinde yaşanan değişikliği Diyanet İşleri Başkanlığı her gün yayınladığı namaz vakitleri çizelgesiyle duyuruyor. Bugün (20 Nisan) Cuma namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? İşte detaylar...

20 NİSAN İL İL CUMA SAATİ

Cuma namazı bu hafta İstanbul'da saat 13.09'da kılınacakken, Ankara'da 12.54'te, Edirne'de 13.19'da Trabzon'da 12.26'da öğle namazıyla birlikte Cuma namazı kılınacak. İl il Cuma namazı saatleri ise şöyle:

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
ADANA 04:25 05:51 12:44 16:25 19:24 20:45
ADIYAMAN 04:11 05:39 12:32 16:13 19:13 20:35
AFYONKARAHİSAR 04:39 06:08 13:03 16:45 19:46 21:09
AĞRI 03:46 05:17 12:13 15:56 18:57 20:22
AMASYA 04:11 05:44 12:42 16:26 19:27 20:54
ANKARA 04:26 05:57 12:54 16:37 19:38 21:03
ANTALYA 04:44 06:10 13:02 16:43 19:43 21:03
ARTVİN 03:46 05:19 12:18 16:02 19:04 20:32
AYDIN 04:52 06:20 13:14 16:55 19:55 21:17
BALIKESİR 04:47 06:17 13:14 16:57 19:58 21:22
BİLECİK 04:37 06:08 13:05 16:49 19:50 21:16
BİNGÖL 03:59 05:28 12:23 16:06 19:06 20:30
BİTLİS 03:54 05:22 12:17 15:59 18:59 20:22
BOLU 04:28 06:01 12:59 16:43 19:44 21:11
BURDUR 04:43 06:11 13:04 16:45 19:45 21:07
BURSA 04:40 06:12 13:09 16:52 19:54 21:19
ÇANAKKALE 04:51 06:23 13:19 17:03 20:04 21:30
ÇANKIRI 04:20 05:53 12:51 16:34 19:36 21:02
ÇORUM 04:15 05:48 12:45 16:29 19:31 20:57
DENİZLİ 04:48 06:15 13:09 16:50 19:50 21:12
DİYARBAKIR 04:03 05:31 12:24 16:06 19:06 20:28
EDİRNE 04:45 06:20 13:19 17:04 20:06 21:34
ELAZIĞ 04:04 05:34 12:28 16:11 19:11 20:34
ERZİNCAN 04:00 05:31 12:27 16:10 19:11 20:36
ERZURUM 03:52 05:24 12:20 16:03 19:04 20:30
ESKİŞEHİR 04:36 06:07 13:03 16:46 19:47 21:12
GAZİANTEP 04:17 05:43 12:36 16:16 19:16 20:37
GİRESUN 04:00 05:34 12:32 16:16 19:17 20:45
GÜMÜŞHANE 03:57 05:30 12:27 16:11 19:12 20:39
HAKKARİ 03:50 05:17 12:10 15:51 18:51 20:13
HATAY 04:24 05:49 12:40 16:21 19:20 20:39
ISPARTA 04:42 06:09 13:03 16:44 19:44 21:06
MERSİN 04:28 05:54 12:47 16:27 19:27 20:47
İSTANBUL 04:38 06:11 13:09 16:53 19:55 21:22
İZMİR 04:54 06:22 13:17 16:59 19:59 21:22
KARS 03:43 05:15 12:13 15:57 18:58 20:25
KASTAMONU 04:17 05:51 12:50 16:34 19:37 21:05
KAYSERİ 04:19 05:48 12:43 16:25 19:26 20:49
KIRKLARELİ 04:42 06:17 13:16 17:01 20:03 21:32
KIRŞEHİR 04:23 05:53 12:48 16:31 19:32 20:56
KOCAELİ 04:35 06:08 13:05 16:49 19:51 21:18
KONYA 04:34 06:02 12:55 16:37 19:37 20:58
KÜTAHYA 04:39 06:09 13:05 16:48 19:49 21:13
MALATYA 04:09 05:38 12:32 16:14 19:14 20:37
MANİSA 04:52 06:21 13:15 16:58 19:58 21:21
KAHRAMANMARAŞ 04:17 05:44 12:37 16:19 19:18 20:40
MARDİN 04:03 05:29 12:22 16:03 19:03 20:24
MUĞLA 04:52 06:19 13:12 16:53 19:52 21:13
MUŞ 03:55 05:24 12:19 16:01 19:02 20:25
NEVŞEHİR 04:23 05:52 12:46 16:28 19:29 20:52
NİĞDE 04:25 05:53 12:46 16:28 19:28 20:50
ORDU 04:02 05:36 12:34 16:18 19:20 20:47
RİZE 03:51 05:25 12:23 16:07 19:09 20:36
SAKARYA 04:33 06:06 13:03 16:47 19:49 21:16
SAMSUN 04:07 05:41 12:40 16:24 19:26 20:54
SİİRT 03:56 05:24 12:17 15:59 18:59 20:21
SİNOP 04:09 05:45 12:44 16:29 19:32 21:01
SİVAS 04:10 05:41 12:37 16:20 19:21 20:46
TEKİRDAĞ 04:43 06:17 13:15 16:59 20:01 21:28
TOKAT 04:10 05:42 12:39 16:22 19:24 20:50
TRABZON 03:55 05:28 12:26 16:10 19:12 20:40
TUNCELİ 04:02 05:32 12:27 16:10 19:10 20:34
ŞANLIURFA 04:11 05:37 12:30 16:11 19:10 20:31
UŞAK 04:44 06:13 13:07 16:50 19:50 21:13
VAN 03:48 05:17 12:12 15:54 18:54 20:17
YOZGAT 04:18 05:50 12:46 16:29 19:30 20:55
ZONGULDAK 04:25 05:59 12:58 16:42 19:45 21:13
AKSARAY 04:26 05:55 12:49 16:31 19:31 20:54
BAYBURT 03:55 05:27 12:24 16:08 19:09 20:35
KARAMAN 04:33 06:00 12:52 16:33 19:33 20:54
KIRIKKALE 04:23 05:55 12:51 16:34 19:35 21:00
BATMAN 03:59 05:27 12:21 16:02 19:02 20:24
ŞIRNAK 03:55 05:22 12:15 15:57 18:56 20:18
BARTIN 04:22 05:57 12:56 16:40 19:43 21:11
ARDAHAN 03:42 05:16 12:14 15:59 19:01 20:28
IĞDIR 03:41 05:12 12:09 15:52 18:53 20:19
YALOVA 04:38 06:10 13:08 16:52 19:54 21:20
KARABÜK 04:22 05:56 12:55 16:39 19:41 21:09
KİLİS 04:19 05:45 12:37 16:17 19:17 20:37
OSMANİYE 04:21 05:48 12:40 16:21 19:21 20:41
DÜZCE 04:29 06:03 13:00 16:44 19:46 21:13

CUMA NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır.
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir.

 

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