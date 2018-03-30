Cuma saati için vatandaşlar araştırma yapıyor. Yaşadıkları şehirde bu hafta Cuma namazının tam olarak saat kaçta kılınacağını öğrenmek isteyen ve buna göre camilere gidecek olan vatandaşlar, sorunun yanıtı için internete akın etti. Peki bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il Cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? İŞTE İL İL CUMA SAATLERİ

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI ADANA 05:00 06:21 12:49 16:20 19:06 20:21 ADIYAMAN 04:47 06:09 12:38 16:08 18:54 20:11 AFYONKARAHİSAR 05:16 06:39 13:08 16:39 19:26 20:44 AĞRI 04:24 05:49 12:18 15:49 18:36 19:55 AMASYA 04:51 06:17 12:47 16:18 19:05 20:26 ANKARA 05:04 06:30 12:59 16:30 19:17 20:37 ANTALYA 05:19 06:40 13:08 16:39 19:24 20:40 ARTVİN 04:26 05:53 12:23 15:54 18:42 20:03 AYDIN 05:28 06:51 13:19 16:50 19:36 20:53 BALIKESİR 05:25 06:50 13:19 16:50 19:37 20:56 BİLECİK 05:15 06:41 13:11 16:41 19:29 20:48 BİNGÖL 04:36 06:00 12:29 15:59 18:46 20:04 BİTLİS 04:30 05:53 12:22 15:53 18:39 19:57 BOLU 05:08 06:34 13:04 16:35 19:22 20:43 BURDUR 05:19 06:41 13:10 16:40 19:26 20:43 BURSA 05:19 06:45 13:14 16:45 19:32 20:52 ÇANAKKALE 05:30 06:55 13:25 16:56 19:43 21:03 ÇANKIRI 05:00 06:26 12:56 16:27 19:14 20:35 ÇORUM 04:55 06:21 12:51 16:22 19:09 20:29 DENİZLİ 05:24 06:46 13:14 16:45 19:31 20:48 DİYARBAKIR 04:39 06:01 12:30 16:00 18:46 20:03 EDİRNE 05:26 06:54 13:24 16:55 19:43 21:05 ELAZIĞ 04:41 06:05 12:34 16:05 18:51 20:09 ERZİNCAN 04:38 06:03 12:33 16:03 18:50 20:10 ERZURUM 04:31 05:56 12:26 15:56 18:43 20:03 ESKİŞEHİR 05:14 06:39 13:09 16:39 19:26 20:46 GAZİANTEP 04:52 06:13 12:41 16:12 18:57 20:13 GİRESUN 04:40 06:07 12:37 16:08 18:55 20:16 GÜMÜŞHANE 04:37 06:03 12:33 16:03 18:51 20:11 HAKKARİ 04:25 05:47 12:16 15:46 18:32 19:49 HATAY 04:58 06:18 12:46 16:17 19:02 20:17 ISPARTA 05:18 06:40 13:08 16:39 19:25 20:42 MERSİN 05:03 06:24 12:52 16:23 19:08 20:24 İSTANBUL 05:18 06:45 13:15 16:45 19:33 20:54 İZMİR 05:30 06:53 13:22 16:53 19:39 20:57 KARS 04:22 05:48 12:18 15:49 18:36 19:57 KASTAMONU 04:58 06:25 12:56 16:26 19:14 20:36 KAYSERİ 04:56 06:20 12:49 16:19 19:06 20:24 KIRKLARELİ 05:23 06:51 13:22 16:52 19:40 21:03 KIRŞEHİR 05:01 06:25 12:54 16:25 19:11 20:30 KOCAELİ 05:14 06:41 13:11 16:42 19:29 20:50 KONYA 05:10 06:32 13:01 16:31 19:17 20:34 KÜTAHYA 05:17 06:41 13:11 16:41 19:28 20:47 MALATYA 04:46 06:08 12:37 16:08 18:54 20:12 MANİSA 05:29 06:52 13:21 16:52 19:38 20:56 KAHRAMANMARAŞ 04:53 06:14 12:43 16:14 18:59 20:16 MARDİN 04:38 05:59 12:28 15:58 18:44 20:00 MUĞLA 05:27 06:49 13:17 16:48 19:34 20:50 MUŞ 04:32 05:56 12:25 15:55 18:42 20:00 NEVŞEHİR 04:59 06:23 12:52 16:23 19:09 20:27 NİĞDE 05:01 06:23 12:52 16:23 19:09 20:26 ORDU 04:42 06:09 12:39 16:10 18:57 20:19 RİZE 04:31 05:58 12:29 15:59 18:47 20:08 SAKARYA 05:12 06:39 13:09 16:40 19:27 20:48 SAMSUN 04:48 06:15 12:45 16:16 19:04 20:25 SİİRT 04:32 05:54 12:23 15:54 18:40 19:57 SİNOP 04:51 06:19 12:50 16:21 19:09 20:32 SİVAS 04:48 06:13 12:43 16:13 19:00 20:20 TEKİRDAĞ 05:24 06:50 13:21 16:51 19:39 21:00 TOKAT 04:49 06:15 12:44 16:15 19:02 20:22 TRABZON 04:35 06:02 12:32 16:03 18:50 20:11 TUNCELİ 04:39 06:03 12:32 16:03 18:50 20:08 ŞANLIURFA 04:46 06:07 12:36 16:06 18:52 20:08 UŞAK 05:21 06:44 13:13 16:44 19:30 20:48 VAN 04:25 05:48 12:17 15:48 18:34 19:52 YOZGAT 04:57 06:22 12:51 16:22 19:09 20:29 ZONGULDAK 05:05 06:33 13:04 16:34 19:22 20:44 AKSARAY 05:03 06:26 12:55 16:25 19:11 20:29 BAYBURT 04:34 06:00 12:30 16:00 18:48 20:08 KARAMAN 05:08 06:29 12:58 16:28 19:14 20:30 KIRIKKALE 05:02 06:27 12:57 16:27 19:14 20:34 BATMAN 04:35 05:58 12:26 15:57 18:43 20:00 ŞIRNAK 04:31 05:52 12:21 15:51 18:37 19:54 BARTIN 05:03 06:31 13:01 16:32 19:20 20:42 ARDAHAN 04:23 05:50 12:20 15:51 18:38 19:59 IĞDIR 04:20 05:45 12:14 15:45 18:32 19:52 YALOVA 05:17 06:44 13:14 16:44 19:32 20:52 KARABÜK 05:03 06:30 13:00 16:31 19:19 20:40 KİLİS 04:53 06:14 12:42 16:13 18:58 20:14 OSMANİYE 04:56 06:17 12:46 16:16 19:02 20:18 DÜZCE 05:09 06:36 13:06 16:37 19:24 20:45

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı farz namazlardan biridir ve öğle vaktinde kılınır. Namazdan önce okunan hutbe, Cuma namazının özellikleri arasında yer alır. 10 rekat olan Cuma namazı, nafile namazlarla birlikte 16 rekata çıkmaktadır.

Cuma namazı kılınışı şu şekildedir;

4 rekat cumanın ilk sünneti,

2 rekat cumanın farzı,

4 rekat cumanın son sünneti,

4 rekat Zuhri ahir,

2 rekat vaktin son sünneti.

4 Rekat Cuma'nın İlk Sünneti

Namaza başlarken;

- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya",

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)...

1. Rekat

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. Rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...

3. Rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır...

4. Rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

2 Rekat Cuma'nın Farzı

Namaza başlarken;

- İlk sünnet kılındıktan ve imam minbere çıkıp oturduktan sonra, müezzin cami içinde ikinci ezanı okur. İmam hutbeyi okur ve dua eder. Daha sonra müezzin kamet getirir ve cuma namazın farzı için herkes ayağa kalkar.

- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama",

- "Allahu Ekber" diyerek imam İftitah tekbiri alır, bizde kendi içimizden tekbir alırız,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır...

1. Rekat

- "Sübhaneke" okunur,

- İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,

- İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken imam "Semi Allahü Limen Hamideh" der, tam dik durunca bizde "Rabbena Lekel Hamd" deriz,

- İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir ve secdede üçer defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" deriz,

- İmam "Allahü Ekber" der ve "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. Rekat

- İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,

- İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a eğilinir,

- İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okuruz,

- "Allahümme Salli"okuruz,

- "Allahümme Barik"okuruz,

- "Rabbena Atina"okuruz,

- "Rabbena Firli" okuruz,

- İmam "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verir, bizde kendi içimizden selam vererek namazı tamamlarız.

4 Rekat Cuma'nın Son Sünneti

Namaza başlarken;

- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının son sünnetini kılmaya",

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)...

1. Rekat

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. Rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...

3. Rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır...

4. Rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.