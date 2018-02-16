Cuma namazı saatleri, milyonlarca vatandaş tarafından en çok araştırılan konu arasında yer alıyor. Kılınacak olan Cuma namazını kaçırmak istemeyen ve tam vaktinde camilerde yer almak isteyen milyonlarca vatandaş, internet üzerinde "Cuma namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? İşte 16 Şubat Cuma namazı saatleri ve il il Cuma namazı vakitleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (16 ŞUBAT)

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI ADANA 06:00 07:20 12:59 15:58 18:26 19:41 ADIYAMAN 05:48 07:09 12:47 15:45 18:13 19:29 AFYONKARAHİSAR 06:19 07:41 13:18 16:15 18:43 20:00 AĞRI 05:29 06:53 12:28 15:23 17:51 19:10 AMASYA 05:58 07:23 12:57 15:50 18:19 19:38 ANKARA 06:10 07:34 13:09 16:03 18:32 19:50 ANTALYA 06:18 07:38 13:17 16:17 18:45 20:00 ARTVİN 05:34 07:00 12:33 15:25 17:54 19:14 AYDIN 06:30 07:51 13:29 16:27 18:55 20:11 BALIKESİR 06:30 07:53 13:29 16:24 18:52 20:10 BİLECİK 06:21 07:45 13:20 16:14 18:43 20:02 BİNGÖL 05:39 07:02 12:38 15:35 18:03 19:20 BİTLİS 05:33 06:54 12:32 15:29 17:57 19:14 BOLU 06:15 07:40 13:14 16:07 18:36 19:55 BURDUR 06:20 07:41 13:19 16:17 18:45 20:01 BURSA 06:25 07:49 13:24 16:18 18:47 20:05 ÇANAKKALE 06:36 08:00 13:34 16:29 18:57 20:16 ÇANKIRI 06:07 07:32 13:06 15:59 18:28 19:47 ÇORUM 06:02 07:26 13:00 15:54 18:22 19:42 DENİZLİ 06:25 07:46 13:24 16:22 18:50 20:06 DİYARBAKIR 05:40 07:01 12:39 15:37 18:05 19:21 EDİRNE 06:35 08:01 13:34 16:25 18:54 20:15 ELAZIĞ 05:44 07:06 12:43 15:40 18:08 19:25 ERZİNCAN 05:43 07:07 12:42 15:37 18:05 19:24 ERZURUM 05:36 07:00 12:35 15:30 17:58 19:17 ESKİŞEHİR 06:19 07:43 13:18 16:13 18:41 20:00 GAZİANTEP 05:51 07:12 12:51 15:50 18:18 19:33 GİRESUN 05:48 07:13 12:47 15:39 18:08 19:28 GÜMÜŞHANE 05:43 07:08 12:42 15:36 18:04 19:24 HAKKARİ 05:26 06:47 12:25 15:24 17:52 19:07 HATAY 05:56 07:15 12:55 15:56 18:24 19:38 ISPARTA 06:19 07:40 13:18 16:16 18:44 20:00 MERSİN 06:02 07:22 13:02 16:01 18:29 19:44 İSTANBUL 06:26 07:51 13:24 16:17 18:46 20:06 İZMİR 06:33 07:54 13:32 16:29 18:57 20:13 KARS 05:29 06:54 12:28 15:21 17:50 19:09 KASTAMONU 06:06 07:32 13:05 15:57 18:26 19:46 KAYSERİ 05:59 07:21 12:58 15:55 18:23 19:40 KIRKLARELİ 06:33 07:59 13:31 16:23 18:52 20:12 KIRŞEHİR 06:05 07:27 13:03 15:59 18:28 19:45 KOCAELİ 06:22 07:47 13:20 16:14 18:42 20:02 KONYA 06:11 07:32 13:10 16:08 18:36 19:52 KÜTAHYA 06:21 07:44 13:20 16:16 18:44 20:02 MALATYA 05:48 07:10 12:47 15:44 18:12 19:29 MANİSA 06:31 07:53 13:30 16:27 18:55 20:12 KAHRAMANMARAŞ 05:53 07:14 12:52 15:51 18:19 19:34 MARDİN 05:38 06:58 12:37 15:36 18:04 19:19 MUĞLA 06:27 07:48 13:27 16:26 18:54 20:09 MUŞ 05:35 06:57 12:34 15:31 17:59 19:16 NEVŞEHİR 06:02 07:24 13:01 15:58 18:26 19:43 NİĞDE 06:02 07:24 13:01 15:59 18:27 19:43 ORDU 05:50 07:15 12:49 15:41 18:10 19:30 RİZE 05:39 07:05 12:38 15:31 18:00 19:19 SAKARYA 06:20 07:45 13:18 16:12 18:40 20:00 SAMSUN 05:56 07:22 12:55 15:47 18:16 19:36 SİİRT 05:33 06:54 12:32 15:30 17:58 19:14 SİNOP 06:01 07:28 13:00 15:50 18:19 19:41 SİVAS 05:53 07:17 12:52 15:47 18:15 19:34 TEKİRDAĞ 06:31 07:57 13:30 16:23 18:52 20:11 TOKAT 05:55 07:19 12:54 15:48 18:16 19:35 TRABZON 05:43 07:08 12:41 15:34 18:03 19:23 TUNCELİ 05:43 07:06 12:42 15:38 18:06 19:24 ŞANLIURFA 05:46 07:06 12:45 15:44 18:12 19:27 UŞAK 06:24 07:46 13:22 16:19 18:47 20:04 VAN 05:28 06:49 12:27 15:24 17:52 19:08 YOZGAT 06:02 07:26 13:01 15:56 18:24 19:42 ZONGULDAK 06:14 07:40 13:13 16:05 18:34 19:54 AKSARAY 06:05 07:27 13:04 16:01 18:29 19:46 BAYBURT 05:40 07:05 12:39 15:33 18:02 19:21 KARAMAN 06:08 07:28 13:07 16:06 18:34 19:49 KIRIKKALE 06:07 07:31 13:06 16:01 18:29 19:48 BATMAN 05:37 06:58 12:36 15:34 18:02 19:18 ŞIRNAK 05:31 06:52 12:30 15:29 17:57 19:12 BARTIN 06:12 07:38 13:11 16:02 18:31 19:52 ARDAHAN 05:31 06:56 12:29 15:22 17:51 19:11 IĞDIR 05:25 06:49 12:24 15:19 17:47 19:06 YALOVA 06:24 07:49 13:23 16:16 18:45 20:04 KARABÜK 06:11 07:36 13:10 16:02 18:31 19:51 KİLİS 05:52 07:12 12:52 15:51 18:19 19:34 OSMANİYE 05:56 07:16 12:55 15:54 18:22 19:37 DÜZCE 06:17 07:42 13:15 16:09 18:37 19:57

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