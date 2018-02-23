Cuma saati, Cuma namazını kılmak isteyen milyonlarca Müslüman gibi Türkiye'de de araştırılıyor. Müslümanlar için farz olan Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, cuma namazı saatine göre camilere gidecek. Vatandaşların internette en çok araştırdığı konuların başında gelen, Cuma saati kaçta? İşte il il 23 Şubat Cuma namazı saati:

23 ŞUBAT CUMA NAMAZI SAATLERİ

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI ADANA 05:52 07:11 12:58 16:03 18:33 19:48 ADIYAMAN 05:40 07:00 12:46 15:50 18:21 19:36 AFYONKARAHİSAR 06:11 07:32 13:17 16:20 18:50 20:07 AĞRI 05:20 06:43 12:27 15:29 17:59 19:17 AMASYA 05:49 07:13 12:56 15:56 18:27 19:46 ANKARA 06:01 07:24 13:08 16:09 18:40 19:58 ANTALYA 06:10 07:30 13:17 16:22 18:52 20:06 ARTVİN 05:25 06:50 12:32 15:32 18:03 19:22 AYDIN 06:21 07:42 13:28 16:32 19:02 20:18 BALIKESİR 06:21 07:44 13:28 16:30 19:00 20:18 BİLECİK 06:13 07:36 13:19 16:20 18:51 20:09 BİNGÖL 05:31 06:53 12:37 15:40 18:10 19:27 BİTLİS 05:24 06:46 12:31 15:34 18:05 19:21 BOLU 06:06 07:30 13:13 16:13 18:44 20:03 BURDUR 06:12 07:32 13:18 16:23 18:53 20:08 BURSA 06:16 07:40 13:23 16:24 18:55 20:13 ÇANAKKALE 06:27 07:50 13:34 16:35 19:05 20:24 ÇANKIRI 05:58 07:22 13:05 16:05 18:36 19:55 ÇORUM 05:53 07:17 13:00 16:00 18:31 19:49 DENİZLİ 06:17 07:37 13:23 16:27 18:57 20:13 DİYARBAKIR 05:32 06:53 12:39 15:43 18:13 19:28 EDİRNE 06:26 07:51 13:33 16:32 19:03 20:23 ELAZIĞ 05:36 06:57 12:43 15:46 18:16 19:32 ERZİNCAN 05:35 06:57 12:41 15:43 18:13 19:31 ERZURUM 05:27 06:51 12:34 15:36 18:06 19:24 ESKİŞEHİR 06:10 07:33 13:17 16:19 18:49 20:07 GAZİANTEP 05:43 07:03 12:50 15:55 18:25 19:39 GİRESUN 05:39 07:03 12:46 15:46 18:17 19:36 GÜMÜŞHANE 05:35 06:58 12:42 15:42 18:13 19:31 HAKKARİ 05:18 06:38 12:24 15:29 17:59 19:14 HATAY 05:48 07:07 12:55 16:01 18:31 19:44 ISPARTA 06:11 07:31 13:17 16:21 18:51 20:07 MERSİN 05:54 07:14 13:01 16:06 18:36 19:50 İSTANBUL 06:16 07:41 13:24 16:23 18:54 20:13 İZMİR 06:24 07:45 13:31 16:34 19:04 20:20 KARS 05:20 06:44 12:27 15:27 17:58 19:17 KASTAMONU 05:57 07:22 13:04 16:03 18:34 19:54 KAYSERİ 05:51 07:12 12:57 16:00 18:31 19:47 KIRKLARELİ 06:23 07:49 13:31 16:29 19:00 20:21 KIRŞEHİR 05:56 07:18 13:03 16:05 18:35 19:52 KOCAELİ 06:13 07:37 13:20 16:20 18:51 20:10 KONYA 06:03 07:23 13:09 16:13 18:44 19:59 KÜTAHYA 06:13 07:35 13:20 16:21 18:52 20:09 MALATYA 05:40 07:01 12:46 15:50 18:20 19:36 MANİSA 06:23 07:44 13:30 16:33 19:03 20:19 KAHRAMANMARAŞ 05:45 07:05 12:52 15:56 18:26 19:41 MARDİN 05:30 06:50 12:36 15:41 18:11 19:26 MUĞLA 06:19 07:39 13:26 16:31 19:01 20:16 MUŞ 05:27 06:48 12:33 15:36 18:07 19:23 NEVŞEHİR 05:54 07:15 13:01 16:04 18:34 19:50 NİĞDE 05:54 07:15 13:01 16:05 18:35 19:50 ORDU 05:41 07:05 12:48 15:48 18:19 19:38 RİZE 05:30 06:55 12:37 15:37 18:08 19:27 SAKARYA 06:11 07:35 13:18 16:18 18:49 20:08 SAMSUN 05:47 07:12 12:54 15:53 18:24 19:44 SİİRT 05:25 06:46 12:32 15:36 18:06 19:21 SİNOP 05:51 07:17 12:59 15:57 18:28 19:49 SİVAS 05:44 07:07 12:51 15:53 18:23 19:41 TEKİRDAĞ 06:22 07:47 13:29 16:29 19:00 20:19 TOKAT 05:46 07:10 12:53 15:54 18:25 19:43 TRABZON 05:34 06:58 12:41 15:40 18:11 19:30 TUNCELİ 05:34 06:57 12:41 15:44 18:14 19:31 ŞANLIURFA 05:38 06:57 12:44 15:49 18:19 19:34 UŞAK 06:15 07:37 13:22 16:25 18:55 20:11 VAN 05:19 06:41 12:26 15:29 17:59 19:15 YOZGAT 05:53 07:16 13:00 16:02 18:32 19:50 ZONGULDAK 06:05 07:30 13:12 16:11 18:42 20:02 AKSARAY 05:57 07:18 13:03 16:07 18:37 19:53 BAYBURT 05:32 06:55 12:39 15:39 18:10 19:28 KARAMAN 06:00 07:20 13:07 16:11 18:41 19:56 KIRIKKALE 05:59 07:22 13:05 16:07 18:37 19:55 BATMAN 05:28 06:49 12:35 15:39 18:09 19:25 ŞIRNAK 05:23 06:43 12:30 15:34 18:04 19:19 BARTIN 06:03 07:28 13:10 16:09 18:40 20:00 ARDAHAN 05:21 06:46 12:29 15:28 17:59 19:18 IĞDIR 05:16 06:39 12:23 15:24 17:55 19:13 YALOVA 06:15 07:39 13:22 16:23 18:53 20:12 KARABÜK 06:02 07:27 13:09 16:08 18:39 19:59 KİLİS 05:45 07:04 12:51 15:56 18:26 19:40 OSMANİYE 05:48 07:08 12:54 15:59 18:29 19:44 DÜZCE 06:08 07:32 13:15 16:15 18:46 20:05

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazının kılınacağı saati bekleyen milyonlarca vatandaş, bir yandan da Cuma namazını hatasız kılmak ve bilgilerini tazelemek için "Cuma namazı nasıl kılınır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Cuma namazı kılınışı...

Cuma namazı, tek başına kılınmaz ve öğle vaktinde cemaatle birlikte kılınır. Öğle ezanı okunduktan sonra ilk olarak 4 rekat Cuma namazının ilk sünneti kılınır. Bu namaz, aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınmaktadır.

Niyet ederken: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir. Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur. İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta ise Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur. Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur. Ardından imam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur. Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur (harama yakın).

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir. Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır. Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya". Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namazı şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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