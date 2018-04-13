Cuma namazı, Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş farz namazdır. Bugün Miraç Kandili idrak edilecek ve öğle vakti cuma namazı kılınacak. Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününde öğle vakti kılınan cuma namazı öncesi hutbe okunur. Peki, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa cuma saati kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, 13 Nisan il il cuma namazı vakitleri...

CUMA NAMAZI SAATİ! (13 NİSAN)

Cuma namazı İslam'ın farzları arasında en çok vurgulanan farzlardan, müslümanların en büyük toplanma zamanlarından birisidir. İsanbul'da cuma namazı saat 13.11, Ankara'da 13.21, İzmir'de 13.18, Bursa'da 13.10'da kılınacak. Diğer illerin cuma namazı vakitleri için aşağıdaki 13 Nisan namaz vakitlerini inceleyebilirsiniz.

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI ADANA 04:37 06:01 12:45 16:23 19:18 20:37 ADIYAMAN 04:23 05:48 12:34 16:12 19:07 20:27 AFYONKARAHİSAR 04:51 06:18 13:05 16:44 19:39 21:00 AĞRI 03:58 05:27 12:15 15:54 18:50 20:13 AMASYA 04:25 05:55 12:43 16:23 19:20 20:44 ANKARA 04:39 06:08 12:55 16:35 19:31 20:54 ANTALYA 04:56 06:20 13:04 16:42 19:36 20:55 ARTVİN 03:59 05:30 12:19 16:00 18:57 20:22 AYDIN 05:04 06:30 13:15 16:54 19:49 21:09 BALIKESİR 04:59 06:28 13:15 16:55 19:51 21:13 BİLECİK 04:49 06:19 13:07 16:47 19:43 21:06 BİNGÖL 04:11 05:38 12:25 16:04 18:59 20:21 BİTLİS 04:06 05:32 12:18 15:57 18:52 20:13 BOLU 04:41 06:12 13:00 16:40 19:37 21:01 BURDUR 04:55 06:20 13:06 16:44 19:39 20:59 BURSA 04:53 06:22 13:10 16:50 19:47 21:10 ÇANAKKALE 05:04 06:33 13:21 17:01 19:57 21:20 ÇANKIRI 04:34 06:04 12:52 16:32 19:29 20:53 ÇORUM 04:28 05:58 12:47 16:27 19:23 20:47 DENİZLİ 05:00 06:25 13:10 16:49 19:44 21:03 DİYARBAKIR 04:15 05:40 12:26 16:04 18:59 20:19 EDİRNE 04:59 06:31 13:21 17:01 19:58 21:24 ELAZIĞ 04:17 05:44 12:30 16:09 19:04 20:25 ERZİNCAN 04:13 05:41 12:29 16:08 19:04 20:27 ERZURUM 04:05 05:34 12:22 16:01 18:57 20:20 ESKİŞEHİR 04:48 06:17 13:05 16:44 19:40 21:03 GAZİANTEP 04:28 05:53 12:37 16:15 19:10 20:29 GİRESUN 04:14 05:44 12:33 16:13 19:10 20:35 GÜMÜŞHANE 04:11 05:40 12:29 16:09 19:05 20:29 HAKKARİ 04:02 05:27 12:12 15:50 18:45 20:04 HATAY 04:35 05:58 12:42 16:19 19:14 20:31 ISPARTA 04:54 06:19 13:04 16:43 19:38 20:58 MERSİN 04:40 06:04 12:48 16:26 19:21 20:39 İSTANBUL 04:51 06:22 13:11 16:51 19:48 21:13 İZMİR 05:06 06:32 13:18 16:57 19:52 21:13 KARS 03:56 05:26 12:14 15:54 18:51 20:15 KASTAMONU 04:31 06:02 12:52 16:32 19:29 20:54 KAYSERİ 04:31 05:58 12:45 16:24 19:19 20:40 KIRKLARELİ 04:56 06:28 13:18 16:58 19:56 21:22 KIRŞEHİR 04:36 06:03 12:50 16:29 19:25 20:47 KOCAELİ 04:48 06:18 13:07 16:47 19:44 21:08 KONYA 04:46 06:11 12:57 16:35 19:30 20:50 KÜTAHYA 04:52 06:20 13:07 16:46 19:42 21:04 MALATYA 04:21 05:47 12:33 16:12 19:07 20:28 MANİSA 05:04 06:31 13:17 16:56 19:51 21:12 KAHRAMANMARAŞ 04:29 05:54 12:39 16:17 19:12 20:32 MARDİN 04:14 05:39 12:24 16:02 18:57 20:16 MUĞLA 05:04 06:29 13:13 16:51 19:46 21:05 MUŞ 04:07 05:34 12:21 16:00 18:55 20:16 NEVŞEHİR 04:35 06:02 12:48 16:27 19:22 20:43 NİĞDE 04:37 06:02 12:48 16:27 19:22 20:42 ORDU 04:15 05:46 12:35 16:15 19:12 20:37 RİZE 04:05 05:36 12:25 16:05 19:02 20:26 SAKARYA 04:46 06:16 13:05 16:45 19:42 21:06 SAMSUN 04:21 05:52 12:41 16:22 19:19 20:44 SİİRT 04:08 05:33 12:19 15:57 18:52 20:12 SİNOP 04:23 05:56 12:46 16:27 19:24 20:51 SİVAS 04:22 05:51 12:39 16:18 19:14 20:37 TEKİRDAĞ 04:57 06:28 13:17 16:57 19:54 21:18 TOKAT 04:23 05:52 12:40 16:20 19:17 20:40 TRABZON 04:08 05:39 12:28 16:08 19:05 20:30 TUNCELİ 04:14 05:42 12:29 16:08 19:03 20:25 ŞANLIURFA 04:22 05:47 12:32 16:10 19:04 20:23 UŞAK 04:56 06:23 13:09 16:48 19:43 21:04 VAN 04:00 05:27 12:13 15:52 18:47 20:08 YOZGAT 04:31 06:00 12:47 16:27 19:23 20:46 ZONGULDAK 04:38 06:10 13:00 16:40 19:37 21:03 AKSARAY 04:38 06:05 12:51 16:29 19:25 20:45 BAYBURT 04:08 05:38 12:26 16:06 19:02 20:25 KARAMAN 04:45 06:09 12:54 16:32 19:27 20:45 KIRIKKALE 04:36 06:05 12:53 16:32 19:28 20:51 BATMAN 04:11 05:37 12:22 16:01 18:56 20:16 ŞIRNAK 04:07 05:32 12:17 15:55 18:50 20:09 BARTIN 04:36 06:08 12:57 16:38 19:35 21:01 ARDAHAN 03:56 05:27 12:16 15:56 18:53 20:18 IĞDIR 03:54 05:23 12:11 15:50 18:46 20:09 YALOVA 04:51 06:21 13:10 16:50 19:46 21:10 KARABÜK 04:36 06:07 12:56 16:37 19:34 20:59 KİLİS 04:30 05:54 12:38 16:16 19:11 20:29 OSMANİYE 04:33 05:57 12:42 16:20 19:14 20:33 DÜZCE 04:43 06:13 13:02 16:42 19:39 21:03

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, Cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır. Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır.

Cuma namazı aşağıdaki şekild

e kılınır:4 rekat cumanın ilk sünneti,

2 rekat cumanın farzı,

4 rekat cumanın son sünneti,

4 rekat Zuhri ahir,

2 rekat vaktin son sünneti.

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